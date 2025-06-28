كامل أبو علي: توثيق تراث المصري لتعريف الأجيال الجديدة بقيمة النادي

عقد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري مساء اليوم الجمعة اجتماعًا باللجنة العليا لتوثيق تراث النادي المصري.



وخلال الاجتماع أعرب كامل أبو علي عن سعادته الغامرة بتشكيل تلك اللجنة ، مؤكدًا أنها تهدف لتوثيق التاريخ العريق للقلعة الخضراء وتعريف الأجيال الجديدة من مشجعي المصري بمدى قيمة ناديهم كأحد قلاع الرياضة الوطنية المصرية.



أبو علي يجتمع باللجنة العليا لتوثيق تراث النادي المصري

وأشار كامل أبو علي أن مجلس إدارة النادي المصري سيضع كافة إمكانياته تحت تصرف اللجنة من أجل تقديم الموسوعة التاريخية للنادي بالشكل اللائق وكذلك بهدف تخليد أساطير النادي المصري على مدار تاريخه بالشكل الذي يليق بعطائهم الكبير.



حضر الاجتماع اللواء ياسر سالم عضو مجلس إدارة النادي ، محمد عبد العزيز مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد والكابتن عبود الخضري نجم المصري السابق و الإعلاميين نبيل التفاهني ومحمد عباس وعبد الرحمن بصلة وهشام العيسوي وممدوح التابعي مدير مكتبة مصر العامة والدكتور محمد فاروق مدير المركز الاعلامي للنادي.