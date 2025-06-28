وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يتفقدان عددا من الأنشطة الرياضية | صور

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عددٱ من الأنشطة الرياضية بالمدينة الشبابية والرياضية ببورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب و محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة .

استعرض الوزير و محافظ بورسعيد عددٱ من الأنشطة والفعاليات الرياضية ومنها "المشروع القومي للياقة البدنية، تنمية رياضية لاطفال التوحد، 1000 بنت.. 1000 حلم لكرة القدم للانسات، Her world "هير وورلد" في كرة السلة للآنسات، مشروع اللياقة البدنية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع اللياقة البدنية للمرأة"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة المركزية للتنمية الرياضية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حرص الوزارة على أن تكون الأنشطة والمبادرات المنفذة على أرض الواقع انعكاسٱ حقيقيٱ لسياسة الدولة نحو بناء الإنسان المصري بدنيا، ونفسيا، ومجتمعيٱ.

موضحٱ أن البرامج التي يتم تنفيذها اليوم داخل المدينة الشبابية والرياضية ببورسعيد يجسد استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع فئات المجتمع، خاصة المرأة وذوي القدرات الخاصة، لممارسة الرياضة ضمن بيئة آمنة وشاملة، وايضا التمكين الرياضي والاجتماعي والاقتصادي لهن ولجميع أفراد المجتمع.

محافظ بورسعيد يشيد بالمواهب الرياضية لأبناء المحافظة

ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بتواجده مع شباب بورسعيد الواعد، خلال جولته التفقدية على عدد من المنشآت الرياضية والمراكز الشبابية، التي تُعد صرحًا حقيقيًّا لدعم طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.

مؤكدٱ إن الدولة، تولي اهتمامًا بالغًا بملف الشباب والرياضة، باعتبارهم محور التنمية الشاملة، موضحا أن محافظة بورسعيد تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية الرياضية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لاحتضان المواهب وتنمية قدراتهم.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بما شاهده من أنشطة رياضية وفنية، تؤكد وعي وموهبة أبناء بورسعيد، وتُعبر عن روح الانتماء والإبداع لديهم. مؤكدٱ دعم المحافظة الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة الفعالة في بناء وطنهم.