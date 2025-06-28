طرح أماكن استثمارية بأرض مركز شباب الاستاد ببورسعيد لدعم إنشائه

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب محب حبشى محافظ بورسعيد، الأرض الجديدة المخصصة لمركز شباب الإستاد والتى تقع بحى الشرق لمعرفة الموقف الأخير لأعمال الطرح والنقل وإخلاء المكان الحالى والذى سيقام عليه المشروع الإستثمارى.

حضر الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وقيادات الوزارة والمديرية، وعبد الرحمن بصلة رئيس مجلس إدارة المركز والذى عرض الخطوات الفعلية التى تمت خلال الفترة الماضية وطرح أماكن إستثمارية بالأرض الجديدة لتوفير موارد مالية للمركز.



من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل وسرعة تجهيز الموقع الجديد ووعد بتقديم كل التسهيلات للمركز لبدء مراحل البناء والتشييد وأنه سيتم تكليف إدارات الوزارة بتقديم كل سبل الدعم المالى والفنى وسرعة إنهاء كافة العقبات حتى تنتهى كافة الأعمال بالصورة الجيدة ، والوزارة لن تتأخر فى دعم للمركز فى خط متواز مع خطة التأسيس والبناء وإخلاء الموقع بالشكل المتدرج .



وقد أعرب اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد عن إستمرار تقديم كل الدعم المالى والعينى لمركز شباب الإستاد بشرط إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بتجهيز الموقع الجديد على أن تنتهى الأعمال التى تؤهل المركز للنقل بحد أقصى فى إحتفالات المحافظة بالعيد القومى فى 23 ديسمبر القادم حتى نحتفل معا بإفتتاح الإستاد الرياضى والبدء فى طرح المشروع الإستثمارى الجديد بأرض المركز القديمة