رئيس بعثة منتخب شباب اليد : قدمنا عروضا رائعة في المونديال

أبدى نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب ببطولة العالم ببولندا رضاه عن أداء الفراعنة والفوز على سلوفينيا بمباريات تحديد المراكز من الخامس للثامن للمونديال.

وقال نبيل خشبة أن منتخب الشباب عاش أوقاتا غير جيدة بعد الخسارة أمام البرتغال بربع نهائي المونديال في ظل رغبة اللاعبين في التأهل إلى المربع الذهبي والمستويات المميزة التي قدموها.

وأكد خشبة أن الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة مجدي أبو المجد لعب دورا كبيرا في تأهيل اللاعبين وإخراجهم من الحالة النفسية الصعبة التي عاشوها بعد الخسارة من البرتغال احد اهم المرشحين للفوز باللقب.

وأكد أمين صندوق اتحاد اليد ، أن منتخب الشباب نواة كبيرة للمنتخب الأول في المستقبل القريب مشيرا إلى أنه يضم بين صفوفه مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب المستويات الفنية المميزة.

وأوضح خشبة أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم إصرار كبير في حصد المركز الخامس ببطولة العالم خلال مواجهة ألمانيا القوية على تحديد المركزين الخامس والسادس.

واختتم أن الجهاز الفني ولاعبي منتخب الشباب لم يبخلوا بنقطة عرق واحدة طوال مباريات البطولة بداية من صدارة المجموعة الثامنة والفوز على منتخب إسبانيا بطل أوروبا واستمرار الكفاح والنتائج الجيدة بالدور الرئيسي والتعرض لخسارة صعبة بعد مباراة قوية أمام البرتغال.