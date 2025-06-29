احذر الشبورة والحرارة الشديدة.. الطقس غدا يشهد تغييرات مفاجئة

يترقب المواطنون في مصر الطقس غدا الاثنين 30 يونيو 2025، وسط أجواء صيفية حارة تسيطر على مختلف المحافظات. وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس غدا يشهد ارتفاعًا طفيفًا جديدًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع تحذيرات من اضطرابات في الملاحة البحرية، واستمرار ظاهرة الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة خاصة في الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

أوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس غدا سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، فيما يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على مختلف المناطق.

وصرح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، بأن نسب الرطوبة ستواصل ارتفاعها غدًا، مما يرفع الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بمقدار يتراوح بين 2 و3 درجات مئوية عن المتوقع.

الشبورة المائية مستمرة في الصباح

من الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، استمرار الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة ما بين الساعة الرابعة والثامنة صباحًا. وتتركز الشبورة على:

شمال البلاد.

القاهرة الكبرى.

شمال الصعيد.

مدن القناة.

وسط سيناء.

ويُنصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية.

اضطراب الملاحة البحرية وتحذير لسواحل الإسكندرية ومطروح

يشهد الطقس غدا أيضًا اضطرابًا في الملاحة البحرية، خاصة على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة. وتشير التوقعات إلى أن:

- سرعة الرياح ستتراوح ما بين 50 إلى 70 كم/ساعة.

- ارتفاع الأمواج يصل من 2 إلى 3.5 متر.

وينصح بعدم ممارسة الأنشطة البحرية والصيد في تلك المناطق حفاظًا على السلامة العامة.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات.. الطقس غدا

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الطقس غدا الاثنين 30 يونيو 2025:

المدينة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة 37 25 الإسكندرية 31 22 مطروح 29 22 سوهاج 39 25 قنا 42 26 أسوان 42 27

وتشير هذه البيانات إلى أن الجنوب المصري لا يزال يشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية تتجاوز 40 درجة مئوية، بينما تكون الأجواء أكثر اعتدالًا نسبيًا في السواحل الشمالية.

ملخص توقعات الطقس غدا الاثنين

استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب المناطق.

ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر.

اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية.

درجات حرارة شديدة على جنوب الصعيد ومعتدلة على السواحل.

نصائح للمواطنين بشأن الطقس غدا