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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد بعدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد في عدة مناطق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد في عدة مناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

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حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد في عدة مناطق

حالة البحر المتوسط

بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد في عدة مناطق

درجات الحرارة غدا في مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 23

بنهــــا 37 25

دمنهور 36 25

وادي النطرون 37 24

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 24

دمياط 32 23

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 23

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 39 24

نخل 38 17

كاترين 32 14

الطور 36 24

طابا 35 22

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 31 22

العلمين 30 21

مطروح 29 23

السلوم 33 21

سيوة 38 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 28

شلاتين 40 26

حلايب 36 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 23

أسيوط 40 25

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 42 24

أبوسمبل 41 26

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد في عدة مناطق

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 31

المدينة المنورة 40 29

الرياض 43 30

المنامة 41 33

أبوظبي 41 30

الدوحة 46 34

الكويت 47 32

دمشق 35 19

بيروت 30 26

عمان 33 21

القدس 32 19

غزة 31 24

بغداد 40 26

مسقط 36 30

صنعاء 30 16

الخرطوم 38 28

طرابلس 31 24

تونس 34 23

الجزائر 29 23

الرباط 35 21

نواكشوط 30 22

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد في عدة مناطق

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 29 14

إسطنبول 30 19

إسلام آباد 34 26

نيودلهي 32 27

جاكرتا 30 23

بكين 30 22

كوالالمبور 35 25

طوكيو 33 25

أثينا 34 25

روما 37 22

باريس 36 23

مدريد 37 23

برلين 31 19

لندن 32 19

مونتريال 28 20

موسكو 16 11

نيويورك 29 23

واشنطن 31 24

أديس أبابا 22 13

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