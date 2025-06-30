متحف شرم الشيخ يحي الطقوس الجنائزية بـ مائدة الأبدية

نظم متحف شرم الشيخ الورشة الخامسة من برنامجه الصيفي التفاعلي للأطفال “رحلة إلى الحياة الأخرى”، والتي جاءت بعنوان “مائدة الأبدية”، بمشاركة مميزة من الأطفال من مختلف الأعمار.

أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ ، أنه تم اصطحاب المشاركين في رحلة معرفية حول رمزية “مائدة القرابين” في الطقوس الجنائزية عند المصري القديم، والتي كانت تُعد رمزًا للاستمرارية والتغذية في العالم الآخر.

متحف شرم الشيخ



أفادت إدارة المتحف ،أن البرنامج تناول في الجزء العملي من الورشة، نحت الأطفال نموذج لمائدة القرابين ، وتصميم و رسم نماذج مصغرة لمائدة جنائزية، تضمنت عناصر مثل أواني الطعام، وأصناف رمزية من الفاكهة والخبز.

نوهت أن الورشة تميزت بأجواء من التفاعل والإبداع، حيث عبّر الأطفال عن تصوراتهم للحياة الأخرى كما تخيلها أجدادهم، في تجربة دمجت بين المعرفة والتطبيق، وأبرزت قدرة المتحف على تحويل التراث إلى تجربة حية للأطفال.

