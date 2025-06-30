أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين| أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5308 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4645 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3981 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 37160 جنيه.



واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.74 جنيه للبيع و 49.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.30 جنيه للبيع، و 57.17 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 68.23. جنيه للبيع، 68.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.26 جنيه للبيع، 13.23 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 162.96 جنيه للبيع، و 162.58 جنيه للشراء.



وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد ارتفاعات في نسب الرطوبة، وأن درجات الحرارة اليوم مرتفعة، وأعلى من المعدلات الطبيعية.

وأضاف أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة تسجل 37 درجة، أي أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجتين، وأن منخفض الهند يسيطر على أغلب المناطق بالمحافظات.

وكشف أن البحر المتوسط سيشهد رياح وسيكون هناك ارتفاع في الأمواج تصل لـ ثلاث أمتار، وأن هناك غلق لبعض الشواطئ ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3.5 متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية غربية.