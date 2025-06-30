بعد تحذيرات الأرصاد.. طوارئ بشواطئ الإسكندرية والمصايف تتخذ عدد من الإجراءات

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد على جميع شواطئ المدينة، وذلك عقب التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن اضطراب الأحوال الجوية على ساحل البحر المتوسط.



سرعة الرياح بالشواطئ تصل إلى 60-75 كم/س

ومن المتوقع، بحسب الأرصاد، أن تشهد الإسكندرية بدءًا من أمس الأحد وحتى مساء اليوم الإثنين، نشاطًا قويًا للرياح تتراوح سرعتها بين 60 إلى 75 كم/س، إلى جانب ارتفاع الأمواج بشكل ملحوظ ليصل إلى ما بين 3 إلى 4 أمتار، ما يُشكل خطرًا على المصطافين ورواد البحر.

وشهدت شواطئ المدينة، صباح اليوم، حالة من الارتفاع النسبي في حركة الأمواج، ما دفعت الإدارة إلى رفع الرايات الصفراء بعدد من الشواطئ في القطاع الشرقي، للتنبيه بوجود حالة متوسطة من الخطورة. فيما تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي ومنطقة العجمي، وهي الشواطئ التي تم تصنيفها على أنها غير آمنة تمامًا للنزول أو السباحة خلال هذه الفترة.

حزمة إجراءات للتعامل مع الطقس السئ بالشواطئ

وفي سياق متصل، أكدت الإدارة اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية لحماية رواد الشواطئ، منها: زيادة أعداد الغطاسين للتعامل الفوري مع أي طارئ، والتأكد من تواجد فرق الإنقاذ وعمال الأبراج في مواقعهم بشكل دائم، و تشغيل الإذاعة الداخلية بكل شاطئ طوال اليوم لبث التحذيرات والتعليمات، وتنبيه مستمر للرواد بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات المنقذين.

وناشدت الإدارة المواطنين والزوار بالتحلي بالوعي، والالتزام الكامل بالتعليمات، خاصة في الشواطئ المفتوحة، مع تجنب التوغل في المياه، والحرص على التواجد فقط داخل المناطق الآمنة التي حددها المنقذون، بالإضافة إلى ارتداء “لايف جاكت” للأطفال وغير المتمكنين من السباحة، ومنع استخدام البدالات والعوامات المطاطية نهائيًا.

كما أكدت الإدارة أن شواطئ العجمي وبعض الشواطئ الواسعة المفتوحة المرفوع عليها رايات حمراء تُعد غير آمنة بشكل كامل، ويُحظر النزول فيها حتى إشعار آخر.

واختتمت الإدارة بيانها بالتأكيد على أن «السلامة مسؤولية مشتركة»، مطالبة المواطنين بعدم تعريض أنفسهم أو غيرهم للخطر، واتباع التعليمات حفاظًا على أرواحهم.

