الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى الرمال المثارة على شرق ليبيا التى قد تؤثر على مناطق محدودة من حدودنا الغربية مع تقدم الوقت، لكن ليس بشكل كبير، أما بالنسبه للوضع الجوى على القاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن تسود أجواء مستقرة يصاحبها طقس حار رطب.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3.5 متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 23

بنها 37 24

دمنهور 35 24

وادي النطرون 38 23

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 36 24

طنطا 36 24

دمياط 33 23

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 40 23

السويس 39 23

العريش 34 21

رفح 34 21

رأس سدر 37 23

نخل 38 15

كاترين 32 16

الطور 36 25

طابا 36 22

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 21

مطروح 29 22

السلوم 32 23

سيوة 39 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 36 26

شلاتين 40 27

حلايب 36 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 23

بني سويف 38 24

المنيا 39 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 42 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 27

الوادي الجديد 42 21

أبوسمبل 41 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 31

المدينة المنورة 40 28

الرياض 43 31

المنامة 43 35

أبوظبي 40 30

الدوحة 46 36

الكويت 49 35

دمشق 36 18

بيروت 30 25

عمان 33 20

القدس 32 19

غزة 29 23

بغداد 46 26

مسقط 36 31

صنعاء 29 15

الخرطوم 40 28

طرابلس 30 24

تونس 33 22

الجزائر 28 22

الرباط 37 21

نواكشوط 33 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 27 14

إسطنبول 30 21

إسلام آباد 34 25

نيودلهي 32 26

جاكرتا 32 23

بكين 31 23

كوالالمبور 34 24

طوكيو 33 25

أثينا 33 25

روما 37 22

باريس 36 22

مدريد 38 23

برلين 28 14

لندن 34 20

مونتريال 30 22

موسكو 14 12

نيويورك 31 23

واشنطن 31 24

أديس أبابا 21 13