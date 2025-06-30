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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية وهذا موعد انكسارها.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

 كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد ارتفاعات في نسب الرطوبة، وأن درجات الحرارة اليوم مرتفعة، وأعلى من المعدلات الطبيعية.

وأضاف أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة تسجل 37 درجة، أي أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجتين، وأن منخفض الهند يسيطر على أغلب المناطق بالمحافظات.

وكشف أن البحر المتوسط سيشهد رياح وسيكون هناك ارتفاع في الأمواج تصل لـ ثلاث أمتار، وأن هناك غلق لبعض الشواطئ ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة البحرين


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3.5 متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية غربية.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس

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