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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الثلاثاء
حالة الطقس اليوم الثلاثاء
رشا عوني

موجة حارة جديدة تسيطر على الأجواء مع بداية شهر يوليو 2025، حيث تشهد الأجواء ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء.

حالة الطقس اليوم

‎تشهد الأجواء اليوم طقسًا شديد الحرارة رطبًا خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات، في حين تكون الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر، مع ظهور بعض الظواهر الجوية المؤثرة، أبرزها الشبورة المائية وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة | أخبار مصر | جريدة الديار
حالة الطقس اليوم


فرص سقوط أمطار في يوليو  

‎كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1 يوليو إلى 6 من نفس الشهر، وأشارت خرائط الطقس إلى وجود  فرص ضعيفة لسقوط أمطار على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .


‎كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال فترة النهار وتسجل درجة الحرارة أعلى معدلاتها، خلال يوليو، وتكون محسوسة أكثر من المُعلنة في مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون الأجواء أقل حدة على السواحل الشمالية.

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدًا، شبورة مائية وارتفاع درجات الحرارة - إيجي إن
ارتفاع درجات الحرارة

‎درجات الحرارة اليوم الثلاثاء :


‎القاهرة 37 25


‎أسيوط 39 24


‎سوهاج 39 25


‎قنا 42 26


‎الأقصر 42 26


‎أسوان 42 27


‎الوادي الجديد 42 21


‎أبوسمبل 41 23


‎شلاتين 40 27


‎حلايب 36 28


‎أبو رماد 35 27


‎رأس حدربة 37 28


‎الفيوم 38 23


‎بني سويف 38 24


‎المنيا 39 24


‎مطروح 29 22


‎السلوم 32 23


‎سيوة 39 22


‎رأس غارب 37 27


‎الغردقة 37 27


‎سفاجا 37 27


‎مرسى علم 36 26


‎نخل 38 15


‎كاترين 32 16


‎الطور 36 25


‎طابا 36 22


‎شرم الشيخ 38 29


‎الإسكندرية 31 22


‎العلمين 31 21


‎الزقازيق 37 24


‎شبين الكوم 36 24


‎طنطا 36 24


‎دمياط 33 23


‎بورسعيد 34 25


‎الإسماعيلية 40 23


‎السويس 39 23


‎العريش 34 21


‎رفح 34 21


‎رأس سدر 37 23


‎أكتوبر 38 23


‎بنها 37 24


‎دمنهور 35 24


‎وادي النطرون 38 23


‎كفر الشيخ 35 24


‎المنصورة 36 24

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