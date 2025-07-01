في درجات الحرارة المرتفعة .. مشروبات هامة لترطيب الجسم

في الطقس الحار، يحتاج الجسم إلى ترطيب مستمر لتعويض السوائل المفقودة عن طريق العرق. إليك قائمة بمشروبات تساعد على ترطيب الجسم بشكل فعّال:

مشروبات طبيعية لترطيب الجسم في الحر

1. الماء

أفضل وأبسط وسيلة للترطيب.

يُفضل شربه على فترات منتظمة حتى دون الشعور بالعطش.

2. ماء جوز الهند

غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

يعوّض فقدان الأملاح أثناء التعرق.

3. عصير الخيار والنعناع

مرطّب ومنعش.

يساعد في تبريد حرارة الجسم.

4. عصير البطيخ

يحتوي على نسبة عالية من الماء (أكثر من 90%).

غني بمضادات الأكسدة.

5. عصير الليمون بالنعناع

مصدر جيد لفيتامين C.

ينعش ويرطب ويقوّي المناعة.

6. اللبن الرايب أو الزبادي السائل

يحتوي على البروبيوتيك والبوتاسيوم.

يساعد في التبريد الطبيعي للجسم وتحسين الهضم.

7. ماء الشعير

مشروب شعبي مفيد للترطيب وتنظيف الكلى.

يمكن تناوله بارداً مع قطرات ليمون.

8. الكركديه البارد

يخفض حرارة الجسم وضغط الدم.

غني بمضادات الأكسدة.

9. ماء بالنعناع وشرائح الليمون أو البرتقال

منقوع منعش ومفيد، يمكن حفظه في الثلاجة وشربه طوال اليوم.

تجنّب في الحر الشديد:

المشروبات الغازية.

مشروبات الطاقة.

القهوة والشاي الثقيل (لأنها مدرّة للبول).

العصائر الجاهزة المحلاة صناعياً.