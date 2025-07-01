ممنوع الخروج وقت الذروة.. نصائح هاني الناظر لمواجهة حرارة الطقس

يعاني الكثير من ارتفاع درجات الحرارة والطقس المرتفع وإليك أبرز نصائح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، قبل وفاته للتعامل مع الطقس شديد الحرارة:

نصائح هاني الناظر لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة:

تجنب الخروج وقت الذروة:

عدم التعرض لأشعة الشمس من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا إلا للضرورة القصوى.

ارتداء الملابس القطنية:

اختيار ملابس فاتحة اللون، واسعة، وقطنية 100%، لأنها تساعد على امتصاص العرق وتقلل من تهيج الجلد.

الإكثار من شرب الماء:

تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل الطبيعية (مثل الكركديه والينسون والنعناع البارد) لتجنب الجفاف.

تجنب المشروبات الغازية والمنبهات:

التقليل من الشاي، القهوة، والمياه الغازية لأنها تساهم في فقدان سوائل الجسم.

استخدام واقي الشمس:

وضع كريم واقٍ من الشمس على المناطق المكشوفة من الجلد قبل الخروج، وتكراره كل ساعتين.

الاستحمام اليومي:

يُفضل الاستحمام بماء فاتر يوميًا، وقد يكون مرتين في اليوم في حالة التعرق الزائد.

عدم ارتداء الألياف الصناعية:

تجنب ارتداء الملابس المصنوعة من البوليستر أو النايلون لأنها تزيد الإحساس بالحر وتمنع التهوية الجيدة.

الاستعانة بالمراوح وليس التكييف فقط:

استخدام المراوح لتجديد الهواء أفضل من الاعتماد الكلي على التكييف الذي قد يسبب جفاف الجلد.

الابتعاد عن الأطعمة الدسمة:

تقليل تناول الأطعمة الثقيلة والمقلية، واستبدالها بالخضراوات والفاكهة الطازجة.

الوقاية من التسلخات:

استخدام بودرة التلك أو كريمات مقاومة للتسلخات خاصة للأطفال وكبار السن في مناطق الاحتكاك.