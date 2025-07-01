قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يكتب التاريخ.. الزعيم يتأهل لربع نهائي المونديال بفوز ملحمي على السيتي
أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة
في ذكرى 30 يونيو.. هدية الحكومة للمواطنين بخفض أسعار اللحوم خلال ساعات
هدية الثانوية.. أفضل موبايل سامسونج للطلاب بسعر اقتصادي 2025
لطلاب الثانوية وخريجي الجامعات.. حقق حلمك واعرف شروط الانضمام للكليات العسكرية
للمسافرين على الطرق الصحراوية.. اتصل تصلك سيارة الإغاثة المرورية
800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025
المواجهة تشتعل.. هالاند يدرك التعادل أمام الهلال في كأس العالم للأندية
دعم مباشر لـ11.5 مليون مواطن.. تفاصيل زيادة المعاشات وحجم التكلفة على الدولة
أمريكا تطرح الوساطة... وتُحيل مصير الجولان لسوريا وإسرائيل
تصريحات ترامب تُربك المشهد.. هل يدفع الرئيس الأمريكي غزة نحو الانفجار؟
أذكار الصباح كاملة مكتوبة .. رددها الآن واغتنم فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ممنوع الخروج وقت الذروة.. نصائح هاني الناظر لمواجهة حرارة الطقس

هاني الناظر
هاني الناظر
ريهام قدري

يعاني الكثير من ارتفاع درجات الحرارة والطقس المرتفع وإليك أبرز نصائح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق،  قبل وفاته للتعامل مع الطقس شديد الحرارة:

 نصائح هاني الناظر لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة:

تجنب الخروج وقت الذروة:

عدم التعرض لأشعة الشمس من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا إلا للضرورة القصوى.

ارتداء الملابس القطنية:

اختيار ملابس فاتحة اللون، واسعة، وقطنية 100%، لأنها تساعد على امتصاص العرق وتقلل من تهيج الجلد.

الإكثار من شرب الماء:

تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل الطبيعية (مثل الكركديه والينسون والنعناع البارد) لتجنب الجفاف.

تجنب المشروبات الغازية والمنبهات:

التقليل من الشاي، القهوة، والمياه الغازية لأنها تساهم في فقدان سوائل الجسم.

استخدام واقي الشمس:

وضع كريم واقٍ من الشمس على المناطق المكشوفة من الجلد قبل الخروج، وتكراره كل ساعتين.

الاستحمام اليومي:

يُفضل الاستحمام بماء فاتر يوميًا، وقد يكون مرتين في اليوم في حالة التعرق الزائد.

عدم ارتداء الألياف الصناعية:

تجنب ارتداء الملابس المصنوعة من البوليستر أو النايلون لأنها تزيد الإحساس بالحر وتمنع التهوية الجيدة.

الاستعانة بالمراوح وليس التكييف فقط:

استخدام المراوح لتجديد الهواء أفضل من الاعتماد الكلي على التكييف الذي قد يسبب جفاف الجلد.

الابتعاد عن الأطعمة الدسمة:

تقليل تناول الأطعمة الثقيلة والمقلية، واستبدالها بالخضراوات والفاكهة الطازجة.

الوقاية من التسلخات:

استخدام بودرة التلك أو كريمات مقاومة للتسلخات خاصة للأطفال وكبار السن في مناطق الاحتكاك.

هاني الناظر الطقس المرتفع طقس طقس مرتفع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

1000 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

أسعار السجائر الجديدة

لن تكون الزيادة الأخيرة.. أسعار السجائر اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 في مصر

الطفلة التونسية مريم

طائرة مسيرة للإنقاذ.. تطورات البحث عن الطفلة التونسية مريم

عمرو أديب

عمرو أديب: “رجل أعمال يتبرع بـ38 مليون جنيه لأسر شهداء حادث الإقليمي”

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

معاشات

احسب قبضك.. صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة اليوم

احمد السجيني

ماذا يحدث إذا لم يتم تعديل قانون الإيجار القديم؟.. السجيني يكشف مفاجأة برلمانية| فيديو

ترشيحاتنا

عمر مرموش

عمر مرموش يشارك بديلًا في مواجهة مانشستر سيتي والهلال بكأس العالم للأندية

مرموش

مدرب ولفرهامبتون السابق: مرموش قادر على صنع التاريخ مثل محمد صلاح

محمد سلامه واحمد سامي

محمد سلامة يدعم الاتحاد السكندري بمعسكر الإعداد للموسم الجديد

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| حظك اليوم وتوقعات الأبراج .. مشروب طبيعي يعالج آلام المفاصل .. كل ما لا تعرفه عن مرض الصفراء للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف
5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف
5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

فيديو

تصريحات بن رمضان

بن رمضان: اخترت الأهلي من قلبي وتحملت الانتقادات علشان القرار ده

الفنانة نبيلة السيد

أشهر عانس في السينما المصرية قضى عليها السرطان... تعرف على قصة حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد