حالة جوية غير مسبوقة.. الأرصاد تكشف أسباب سقوط أمطار ببعض المناطق اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه شهدنا اليوم حالة جوية غير مسبوقة خاصة في ظل ارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، وكانت الظاهرة تساقط أمطار نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا مما تشكلت السحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط امطار.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك ظاهرة وجود أمطار في مناطق ومناطق أخرى غير موجودة أمر طبيعي خاصة أنها حالة جوية نادرة الحدوث في فصل الصيف.



وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخيرة أصبحت أمر واقع، وقد تحدث بسببها ظواهر غريبة في غير موعدها