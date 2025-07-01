منخفض جوي يضرب البلاد .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه تم رصد سقوط العديد من الأمطار متفاوتة الشدة في مناطق متفرقة من الجمهورية.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أن السبب الرئيسي وراء هذه الحالة الجوية هو تأثر البلاد بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، صاحبته تكاثر سريع للسحب المنخفضة والمتوسطة، التي تطورت بشكل ملحوظ وأدت إلى تساقط الأمطار.

وأِضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه تم إصدار تحديث جوي رسمي بخصوص هذه الحالة، لمتابعة تطورات الطقس أولًا بأول، وتنبيه المواطنين في مختلف المحافظات.

تأثير منخفض الهند

وأشار إلى أن نسبة الرطوبة المرتفعة حاليًا لا علاقة لها بنزول الأمطار، مؤكدًا أن هذه النسبة طبيعية تمامًا في هذا الوقت من العام، وتعود إلى تأثير منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على الأجواء في فصل الصيف.