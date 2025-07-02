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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذيرات جديدة من الأرصاد.. الأمطار مستمرة بهذه المناطق ورياح بالبحر| الطقس

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من منتصف الليل، اليوم، سوف تشهد البلاد استمرار فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من شرق القاهرة، وذلك وفقا لأخر تحديث لصور الأقمار الصناعية

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس يشهدد استمرار فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والرعدية وقد تغزر أحيانا على مناطق من السويس والاسماعيلية وشمال ووسط سيناء، وتكون على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الانحاء، ويكون الطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

ويشهد الطقس اليوم، ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والاسكندرية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف.

تستمر تحذيرات الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق مستمرة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والمحسوسة 38 درجة
السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحسوسة 34 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 38 للعظمى والمحسوسة 40 درجة
شمال الصعيد 38 للعظمى والمحسوسة 40 درجة
جنوب الصعيد 42 للعظمى والمحسوسة 43 درجة

هيئة الأرصاد الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة

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