مفيش أمطار.. الطقس اليوم: حجب جزئي لأشعة الشمس نهارا والرطوبة مرتفعة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية آخر صور للأقمار الصناعية، والتي تشير إلى ظهور سحب منخفضة على شمال البلاد تعمل على حجب جزئى لأشعة الشمس، يصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

بحسب آخر تحديثات فجر اليوم، الأربعاء، لهيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد استقرارا في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء، بعد موجة الأمطار التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية على بعض المدن والمناطق من شرق القناة ومناطق القناة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد استقرارا وسط تلاشي فرص سقوط الأمطار، مع وجود بعض السحب غير المؤثرة على مناطق من سيناء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون حارا رطبا إلى شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون الطقس مائلا للحرارة رطبا ليلا وفي الصباح الباكر.

ويشهد الطقس اليوم ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من متر ونصف إلى مترين ونصف.

وتستمر تحذيرات الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم خلال حالة الطقس، فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 38 للعظمى والمحسوسة 40 درجة

شمال الصعيد 38 للعظمى والمحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد 42 للعظمى والمحسوسة 43 درجة