مفاجأة الطقس| أمطار صيفية لم تشهدها مصر منذ 30 عامًا.. ما الأسباب؟

شهدت مناطق متفرقة من محافظات مصر هطول أمطار صيفية غزيرة، في حدث لم تشهده البلاد منذ نحو 30 عامًا.

وتعتبر هذه الأمطار، التي تزامنت مع ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ظاهرة جوية غير معتادة أثارت دهشة الكثيرين، وتركت تساؤلات عديدة حول أسبابها وتداعياتها على المناخ المحلي.

وهطلت الأمطار، اليوم الثلاثاء، لمدة نحو 15 دقيقة في مناطق بالعاصمة وعدد من المحافظات.

منخفض الهند الموسمي

خبراء الأرصاد الجوية، فسروا العوامل المناخية الإقليمية والدولية التي قد تكون ساهمت في حدوث هذه الظاهرة الجوية الاستثنائية.

إن ما حدث كان نتيجة منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا يسمى منخفض الهند الموسمي، رافقته زيادة في نسبة الرطوبة بشكل كبير، إضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع وجود المنخفض كان وراء سقوط الأمطار في القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة أيضا.

التغيرات المناخية التي أصبحت أمرا واقعا

الجدير بالذكر هو أن المنخفض الهندي من الوارد تكراره مرة أخرى؛ بسبب التغيرات المناخية التي أصبحت أمرا واقعا، وخلال السنوات الماضية كانت الأمطار تحدث في محافظات الصعيد وتسمى الأمطار الصيفية، ولكن بسبب التغير المناخي أصبحت الأمطار تتساقط على محافظات الشمال والقاهرة.

فيما أثاء بعض خبراء الأرصاد أمر الموقع الجغرافي لمصر الذي يجعل أجواءها خلال فصل الصيف شبه مستقرة باستثناء محافظات جنوب الصعيد التي تتعرض أحيانا لهطول الأمطار خلال شهر يوليو أو أغسطس، نتيجة لوجود الحزام المطري المداري الذي يؤثر على شمال السودان ومحافظات صعيد مصر.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من محافظة المنوفية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة أحيانا، كما تنشط الرياح على بعض المناطق قد يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مدن القناه، وفق بيان الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية.

‎وتشهد الأجواء اليوم الثلاثاء، طقسًا شديد الحرارة رطبًا خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات، في حين تكون الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر، مع ظهور بعض الظواهر الجوية المؤثرة، أبرزها الشبورة المائية وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية.

‎درجات الحرارة الثلاثاء

‎القاهرة 37 25

‎أسيوط 39 24

‎سوهاج 39 25

‎قنا 42 26

‎الأقصر 42 26

‎أسوان 42 27

‎الوادي الجديد 42 21

‎أبوسمبل 41 23

‎شلاتين 40 27

‎حلايب 36 28

‎أبو رماد 35 27

‎رأس حدربة 37 28

‎الفيوم 38 23

‎بني سويف 38 24

‎المنيا 39 24

‎مطروح 29 22

‎السلوم 32 23

‎سيوة 39 22

‎رأس غارب 37 27



‎الغردقة 37 27

‎سفاجا 37 27

‎مرسى علم 36 26

‎نخل 38 15



‎كاترين 32 16

‎الطور 36 25

‎طابا 36 22

‎شرم الشيخ 38 29



‎الإسكندرية 31 22

‎العلمين 31 21

‎الزقازيق 37 24

‎شبين الكوم 36 24

‎طنطا 36 24

‎دمياط 33 23

‎بورسعيد 34 25

‎الإسماعيلية 40 23

‎السويس 39 23

‎العريش 34 21

‎رفح 34 21

‎رأس سدر 37 23

‎أكتوبر 38 23

‎بنها 37 24

‎دمنهور 35 24

‎وادي النطرون 38 23

‎كفر الشيخ 35 24

‎المنصورة 36 24