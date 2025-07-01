قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مينفعش .. لميس الحديدى : ارحموا شيرين وأنغام
ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين
اقتراح جديد يدفع الاحتلال الإسرائيلي وحماس نحو طاولة المفاوضات
لجنة الإسكان بالنواب: من الوارد تعديل بعض المواد بقانون الايجار القديم خلال المناقشة غدا
ليه الشتيمة والتجريح وأنا في المستشفى.. أنغام: الظلم المرة دي غير محتمل
أنغام تبكي على الهواء بعد أزمتها الصحية: شيرين حصلها مشكلة في حفلة أنا مالي
سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء
إلهام أبو الفتح أمينة للمرأة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة
دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025
الأهلي يغادر الي اسبانيا منتصف يوليو لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد
مفاجأة الطقس| أمطار صيفية لم تشهدها مصر منذ 30 عامًا.. ما الأسباب؟
قبطان يرد على شائعات الموجات المدفونة تحت البحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجأة الطقس| أمطار صيفية لم تشهدها مصر منذ 30 عامًا.. ما الأسباب؟

أمطار في الصيف
أمطار في الصيف
تقرير صدى البلد

شهدت مناطق متفرقة من محافظات مصر هطول أمطار صيفية غزيرة، في حدث لم تشهده البلاد منذ نحو 30 عامًا. 

وتعتبر هذه الأمطار، التي تزامنت مع ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ظاهرة جوية غير معتادة أثارت دهشة الكثيرين، وتركت تساؤلات عديدة حول أسبابها وتداعياتها على المناخ المحلي.

وهطلت الأمطار، اليوم الثلاثاء، لمدة نحو 15 دقيقة في مناطق بالعاصمة وعدد من المحافظات.

منخفض الهند الموسمي

خبراء الأرصاد الجوية، فسروا العوامل المناخية الإقليمية والدولية التي قد تكون ساهمت في حدوث هذه الظاهرة الجوية الاستثنائية.

إن ما حدث كان نتيجة منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا يسمى منخفض الهند الموسمي، رافقته زيادة في نسبة الرطوبة بشكل كبير، إضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع وجود المنخفض كان وراء سقوط الأمطار في القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة أيضا.

 التغيرات المناخية التي أصبحت أمرا واقعا

الجدير بالذكر هو أن المنخفض الهندي من الوارد تكراره مرة أخرى؛ بسبب التغيرات المناخية التي أصبحت أمرا واقعا، وخلال السنوات الماضية كانت الأمطار تحدث في محافظات الصعيد وتسمى الأمطار الصيفية، ولكن بسبب التغير المناخي أصبحت الأمطار تتساقط على محافظات الشمال والقاهرة.

فيما أثاء بعض خبراء الأرصاد أمر الموقع الجغرافي لمصر الذي يجعل أجواءها خلال فصل الصيف شبه مستقرة باستثناء محافظات جنوب الصعيد التي تتعرض أحيانا لهطول الأمطار خلال شهر يوليو أو أغسطس، نتيجة لوجود الحزام المطري المداري الذي يؤثر على شمال السودان ومحافظات صعيد مصر.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من محافظة المنوفية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة أحيانا، كما تنشط الرياح  على بعض المناطق قد يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة، مع استمرار فرص سقوط  الأمطار على مدن القناه، وفق بيان الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية.

‎وتشهد الأجواء اليوم الثلاثاء، طقسًا شديد الحرارة رطبًا خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات، في حين تكون الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر، مع ظهور بعض الظواهر الجوية المؤثرة، أبرزها الشبورة المائية وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية.

‎درجات الحرارة الثلاثاء

‎القاهرة 37 25

‎أسيوط 39 24

‎سوهاج 39 25

‎قنا 42 26

‎الأقصر 42 26

‎أسوان 42 27

‎الوادي الجديد 42 21

‎أبوسمبل 41 23

‎شلاتين 40 27

‎حلايب 36 28

‎أبو رماد 35 27

‎رأس حدربة 37 28

‎الفيوم 38 23

‎بني سويف 38 24

‎المنيا 39 24

‎مطروح 29 22

‎السلوم 32 23

‎سيوة 39 22

‎رأس غارب 37 27


‎الغردقة 37 27

‎سفاجا 37 27

‎مرسى علم 36 26

‎نخل 38 15


‎كاترين 32 16

‎الطور 36 25

‎طابا 36 22

‎شرم الشيخ 38 29


‎الإسكندرية 31 22

‎العلمين 31 21

‎الزقازيق 37 24

‎شبين الكوم 36 24

‎طنطا 36 24

‎دمياط 33 23

‎بورسعيد 34 25

‎الإسماعيلية 40 23

‎السويس 39 23

‎العريش 34 21

‎رفح 34 21

‎رأس سدر 37 23

‎أكتوبر 38 23

‎بنها 37 24

‎دمنهور 35 24

‎وادي النطرون 38 23

‎كفر الشيخ 35 24

‎المنصورة 36 24

أمطار هطول أمطار 30 عامًا فصل الصيف الأمطار منخفض الهند الموسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

الذهب

عيار 21 في النازل.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

إنقاذ 25 فردًا عاملًا ومصرع 3 فى غرق حفار بترول برأس غارب

ترشيحاتنا

الدكتور علي عثمان شحاتة

أستاذ بالأزهر: النبي جسَّد الرحمة كقيمة دعوية وإنسانية شاملة

كلمة أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية: استدعاء القيم الأخلاقية أساس نهضة المجتمعات المعاصرة

الدكتور علي عثمان شحاتة

الدكتور علي عثمان شحاتة: الشدائد يجب أن تدفعنا إلى الرحمة وليس القسوة

بالصور

الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية ينظم ندوة عن الكشف المبكر لأورام الثدي

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة

مصرع شابة في تصادم دراجة نارية وسيارة نصف نقل بالبلينا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هل أكل المانجو يرفع السكر؟ دراسة جديدة تُفاجئ المرضى بنتائج غير متوقعة

المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر

زجاجات المياه البلاستيكية تضعف عظامك.. دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لمادة BPA

ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد