قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025
وزيرا الطيران والصحة يتفقدان عيادات الحجر الصحي وأجهزة إزالة الرجفان القلبي المستحدثة بالمطار
قصف متواصل.. شهداء في خان يونس واستهداف مدارس للنازحين شمال قطاع غزة
التضامن تمنح دور الحضانة ترخيصًا مؤقتًا لمدة 6 أشهر لحين توفيق الأوضاع
ننشر ضوابط التحويل من المدارس العربي للغات والعكس
إيران تكشف عن أضرار فادحة في فوردو النووي.. وتصريحات أمريكية متضاربة
كامل الوزير يبحث مع "ألستوم" الفرنسية مستجدات الخط السادس للمترو ومجمع برج العرب الصناعي
شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الفريق
بدأ من تحت السلم.. من هو المطرب الراحل أحمد عامر ؟
إلهام أبو الفتح أمينة للمرأة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة.. فيديو
صرف معاش شهري لربات المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تعلن تطورات الطقس: أمطار على هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد يوم شديد الحرارة شهدته جميع أنحاء مصر.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من مدن القناة، كما تشير أحدث صور لـ الأقمار الصناعية إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من الوجه البحري، قد يصاحبها أيضًا سقوط أمطار.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة تتلاشى، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على الزعفرانة والسويس ووسط سيناء.

تهيب الهيئة بالمواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة والحد من أي آثار محتملة قد تنجم عنها.

حالة طقس اليوم الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، غدا الأربعاء، حار على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات مصر ومدنها:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 23

بنهــــا 37 25

دمنهور 36 25

وادي النطرون 37 24

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 24

دمياط 32 23

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 23

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 39 24

نخل 38 17

كاترين 32 14

الطور 36 24

طابا 35 22

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 31 22

العلمين 30 21

مطروح 29 23

السلوم 33 21

سيوة 38 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 28

شلاتين 40 26

حلايب 36 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 23

أسيوط 40 25

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 42 24

أبو سمبل 41 26

الأرصاد الطقس شديد الحرارة أمطار سحب منخفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين .. ماذا قال المطرب أحمد عامر فى آخر منشور له؟

إعصار - أرشيفية

مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

ظاهرة غريبة سحب أرجوانية في سماء جنوب سيناء

سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

تسونامي

حقيقة وجود حركة غريبة في باطن البحر المتوسط.. ما تأثيرها على مصر؟

الطقس في مصر

تحذيرات جديدة من الأرصاد.. الأمطار مستمرة بهذه المناطق ورياح بالبحر| الطقس

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحريري بسمنود ..صور

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لختم كتاب «شرح علل الترمذي» بمشاركة كبار العلماء

علي جمعة

كيف وُلد التقويم الهجري وانضبط الزمان بنور النبوة؟.. علي جمعة يوضح

الجامع الأزهر

اليوم.. هيئة كبار العلماء تختتم شرح "علل الترمذي" في احتفالية كبرى بالجامع الأزهر

بالصور

وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا
وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا
وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا: لقيت ميسي راسمني على ضهره ..صور

عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره
عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره
عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره

جنرال موتورز تستدعي 40 ألف سيارة شيفروليه بسبب مشكلة في الفرامل

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

هوندا تستدعي أكثر من 65 ألف مركبة بسبب عيب خطير

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين .. ماذا قال المطرب أحمد عامر فى آخر منشور له؟

أنغام

أنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وترد على اتهامها في أزمة شيرين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد