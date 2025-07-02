الأرصاد تعلن تطورات الطقس: أمطار على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد يوم شديد الحرارة شهدته جميع أنحاء مصر.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من مدن القناة، كما تشير أحدث صور لـ الأقمار الصناعية إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من الوجه البحري، قد يصاحبها أيضًا سقوط أمطار.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة تتلاشى، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على الزعفرانة والسويس ووسط سيناء.

تهيب الهيئة بالمواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة والحد من أي آثار محتملة قد تنجم عنها.

حالة طقس اليوم الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، غدا الأربعاء، حار على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات مصر ومدنها:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 23

بنهــــا 37 25

دمنهور 36 25

وادي النطرون 37 24

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 24

دمياط 32 23

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 23

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 39 24

نخل 38 17

كاترين 32 14

الطور 36 24

طابا 35 22

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 31 22

العلمين 30 21

مطروح 29 23

السلوم 33 21

سيوة 38 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 28

شلاتين 40 26

حلايب 36 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 23

أسيوط 40 25

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 42 24

أبو سمبل 41 26