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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منخفض جوي نادر وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد للمواطنين

أمطار رعدية
أمطار رعدية
هاني حسين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حاليًا أجواءً غير معتادة بالنسبة لهذا التوقيت من العام، مؤكدة أن التغيرات المناخية بات لها تأثير واضح على جميع فصول السنة.

وأضافت غانم، في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن السبب وراء التقلبات الجوية الحالية هو وجود منخفض جوي نادر في طبقات الجو العليا، إلى جانب ارتفاع نسب الرطوبة على سطح الأرض، ما ساعد على تكون السحب الركامية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات شمال البلاد، من بينها القاهرة، الدقهلية، الشرقية، مدن القناة، شمال سيناء، ومناطق من الدلتا.

وأشارت إلى أن بعض المناطق شهدت أمطارًا رعدية مصحوبة بـرياح هابطة قوية، أدت إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح، ما تسبب في إثارة الأتربة في بعض الأماكن وانخفاض مؤقت في الرؤية الأفقية.

وأوضحت غانم أن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى نهاية اليوم، خاصة في المناطق الشرقية، لكنها ستبدأ في التراجع اعتبارًا من صباح الغد، مع احتمالات تلاشي تأثير المنخفض تدريجيًا.

وقدمت عضو الهيئة عدة نصائح للمواطنين خلال هذه الحالة الجوية غير المستقرة، أبرزها الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه، القيادة بحذر شديد خاصة على الطرق السريعة تجنبًا للانزلاق أو انخفاض الرؤية، الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء واللوحات المعدنية والمباني المتهالكة، نظرًا لاحتمال سقوط أجزاء منها نتيجة الرياح الشديدة، متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر عبر القنوات الرسمية للهيئة، لأن التنبؤات قد تتغير في أي وقت.

وأكدت غانم أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتابع الوضع أولًا بأول من خلال صور الأقمار الصناعية، وتقوم بنشر التحديثات والتقارير على الفور في حال ظهور تطورات جوية مفاجئة.

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