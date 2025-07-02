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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تتوقع ارتفاع الأمواج 2.25 متر على البحرين المتوسط والأحمر

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الدول شهدت ارتفاعا كبيرا في معدل درجة حرارة سطح البحار والمحيطات، مضيفا أن ذلك نتج عن تغير المناخ.

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ارتفاع الأمواج  2.25 متر على البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع أمواج البحر المتوسط، خلال آخر 48 ساعة، جاء بعد إنذار بحري أكد على حدوث ارتفاع في الأمواج، وذلك نتيجة نشاط الرياح بشكل طبيعي وأدى إلى ارتفاع الأمواج بنسبة وصلت إلى 3 أمتار.

الأرصاد: توقعنا سقوط الأمطار بسبب منخفض جوي

وتابع الدكتور محمود القياتي، أن سقوط الأمطار في عدد من المناطق بالقاهرة، جاء بعد رصد حدوث منخفض جوي في طبقات الجول العليا على مناطق شمال الجمهورية، مع تكون السحب ببعض المناطق.

وذكر: تم تفعيل غرفة الأزمات عبر صور الأقمار الصناعية ووجود سحب ركامية على مناطق في القاهرة، متوقعا ارتفاع الأمواج على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، في الحدود الآمنة بين 2 و2.25 متر وهذه النسبة ليست مقلقة في عمليات الصيد، وقد تكون النسبة مقلقة في بعض الشواطئ.                                        

وأوضح: ما تم تداوله بأن الموجة الحارة مفتعلة، عبر موجات كهرباء مغناطيسية عار  تماما من الصحة، وغير علمي، وأن ما يحدث الآن أمر طبيعي.

الأرصاد الجوية الأرصاد المناخ تغير المناخ قناة صدى البلد الأقمار الصناعية

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