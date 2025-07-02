حقيقة حدوث ظواهر غير متوقعة في البحر وارتفاع الأمواج بدرجات كارثية.. توضحه الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالأمس كانت الحالة الجوية غير معتادة لمثل هذا الوقت من العام وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، نتيجة التغيرات المناخية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه بداية من اليوم فرص الأمطار تتلاشي تماما فى كافة محافظات الجمهورية، والرجوع للأجواء الصيفية المعتادة، حيث هناك إرتفاع فى نسب الرطوبة نتيجة إمتداد منخفض الهند الموسمي.

وتابعت أن نسب الرطوبة تجعلنا نشعر بإرتفاع قيم درجات الحرارة بحوالي من درجتين إلى 4 درجات، حيث أن المحافظات المطلة على البحر المتوسط هي الأعلي بنسبة تتجاوز ال95% وتقل كلما تقدمنا بالمحافظات الداخلية، مثل القاهرة الكبري.

وأشارت إلى أن العظمي على القاهرة الكبري تصل إلى 36 درجة مئوية، وتصل إلى 40 درجة نتيجة نسب الرطوبة، لافتة إلى أن الطقس نهارا شديد الحرارة رطب على أغلب محافظات الجمهورية، ومائلة للحرارة رطبة خلال فترة الليل.

ولفتت أنه بالنسبة للظواهر الجوية المؤثرة على البحر المتوسط فهي طبيعية جدا، حيث كان هناك ارتفاع فى سرعات الرياح، مما أدي إلى إرتفاع الأمواج وإضطراب كبير فى حركة الملاحة، وأمس بدأت سرعات الرياح تقل، ولكنها مازالت غير مناسبة لأعمال المصايف أو الملاحة البحرية.