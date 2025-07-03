الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة خلال الساعات القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة و ارتفاع الرطوبة خلال الساعات القادمة .

وقالت فى النشرة الدورية فى ظل المتابعة المستمرة لخرائط الطقس، نجد ضعف العوامل الجوية التى تعمل على تشكل السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء

توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، فيما تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط: فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 2 الى 2.5 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر: فمتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية.