الأرصاد تحذر: استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة العالية الأيام المقبلة

تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا على أغلب الأنحاء، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

ويظل نشاط الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا، يومي السبت والأحد، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

يشهد الطقس اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل، نشاط رياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

عن درجات الحرارة الأيام المقبلة، بمختلف الأنحاء، فجاءت كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 36 إلى 39 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 39 إلى 43 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 38 إلى 41 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 42 إلى 43 درجة

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة خلال الأيام المقبلة فجاءت كالآتي:



القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 80 إلى 85%

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 90 إلى 97%

شمال الصعيد تتراوح ما بين 55 إلى 60%

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 30 إلى 35%