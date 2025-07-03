رياح على بعض المناطق.. اعرف حالة الطقس اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن الطقس حيث تشهد مصر، اليوم الخميس

3 يوليو موجة طقس شديدة الحرارة تضرب معظم المحافظات، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهارًا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة متزامنًا مع نشاط واضح في نسب الرطوبة، مايزيد الإحساس بسخونة الطقس بشكل أكبر من المعتاد.

وأكدت هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية المصاحبة تشمل شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الأولى على مناطق من شمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة الكبرى، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وتكون هذه الشبورة كثيفة أحيانًا على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء،

ما يتطلب الحذر أثناء القيادة في تلك الفترات.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما قد يُساهم قليلًا في تلطيف الأجواء خاصة خلال فترات الظهيرة.

وتوقعت الهيئة كذلك أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع أمواج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية، بينما البحر الأحمر سيكون حاله أكثر استقرارًا، ويتراوح ارتفاع أمواجه من 1.25 إلى 1.75 متر، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

ويرجع هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يتسبب في رفع الحرارة وزيادة الرطوبة النسبية، مما يزيد من شعور المواطنين بالطقس الحار، خاصة في المناطق الحضرية. ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والحرص على ارتداء الملابس القطنية الفاتحة وشرب كميات كافية من المياه، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية في التنقل خلال النهار.

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