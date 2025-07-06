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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع في الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد الفترة الحالية استقرار في حالة الطقس، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي، يمنع تكون أي سحب، ويجعل الأجواء مشمسة بشكل كبير ويعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت ان البلاد أيضا تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، المحمل بكميات كبيرة من بخار المياه، والذي يعمل على زيادة نسب الرطوبة بشكل واضح وكبير، مما يؤثر بزيادة الشعور بالحرارة.

ونوهت بأن الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على المحافظات الجنوبية، منوها بأن فترة الليل هي عظمة الرطوبة، مشيرة إلى أن هناك نشاط للرياح سيساهم في تلطيف الحرارة ليلا.

ولفتت إلى وجود إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس والعقبة، ونحذر من الشبورة المائية المتكونه خلال ساعات الصباح الباكر.


 

الطقس الحار الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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