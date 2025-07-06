قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقاتلة «إف-16» تعترض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور فوق نادي ترامب
أحمد جعفر يشيد بأسطورة الزمالك: شيكابالا «أيقونة».. واعتزاله جاء في التوقيت المثالي
خبير استراتيجي يحذر: توتر ليبيا والسودان يزيد أعباء مصر.. ومجلس الأمن فقد قيمته |فيديو
هل تم بيع وسام أبو علي؟.. خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي
الأب مش دايمًا حنين.. سامي مغاوري يكشف كواليس مشاركته في مسلسل «منتهي الصلاحية»
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتفعّل الإنذارات
الهدوم واسعة عليه .. عبدالحميد حسن ينتقد فيديو تقديم مدرب الزمالك
هاني رمزي: كولر رفض ضم وسام أبوعلي في البداية.. و10 ملايين دولار الرقم المستحق لبيعه
مفاوضات ساخنة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. شكري يقترب والدبيس نقطة الخلاف
محلل سياسي فلسطيني: مصر تتحمل مسئوليات كبرى في غزة.. وكلام ترامب يُسمع جيدًا بإسرائيل|فيديو
فيروز أركان تُطلق صرخة اعتزاز بالنفس في أحدث أغانيها «ما تحاولش»
صفقات ضائعة ومواهب مهدورة.. هاني رمزي يكشف كواليس مثيرة داخل الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

درجات الحرارة| الشعور بـ مزيد من حرارة الطقس اليوم

الطقس
الطقس
قسم الأخبار

يبحث كثير من المواطنين عن حالة الطقس ،خاصة المسافرين على الطرق السريعة والزراعية ، لتفادي الظواهر الجوية من الضباب أو الحرارة الشديدة ،ليتمتعوا بقيادة أمنة.


وأفادت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الأحد حار رطب شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر .

طقس اليوم


وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الأحد سيشهد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:3 درجة.

درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 36 24

بنها 35 26

دمنهور 35 24

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 37 23
السويس 37 23

العريش 32 22

رفح 31 22

رأس سدر 39 25

نخل 35 20

كاترين 33 17

الطور 36 26

طابا 35 22

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 21

مطروح 30 23

السلوم 35 23

سيوة 38 22

رأس غارب 39 27

الغردقة 39 29

سفاجا 40 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 26

حلايب 36 27

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 25

بني سويف 38 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 25

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 41 24

أبو سمبل 42 27

الطقس الطرق السريعة الأرصاد الأرصاد الجوية طقس اليوم الأحد طقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

رسميًا.. شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بـ50 ألف مقدم فقط

50 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

أرشيفية

نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة

ترشيحاتنا

الزمالك

الأمور صعبة حاليًا.. فيريرا يطالب إدارة الزمالك بإقامة معسكر خارج مصر

حمزة المثلوثي

رابطة جماهير الزمالك في الإمارات تُكرّم حمزة المثلوثي

الزمالك

إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

بالصور

إطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الصيف ميبقاش صيف من غيره.. محمود العسيلي يروّج لألبومه الجديد

محمود العسيلي
محمود العسيلي
محمود العسيلي

فستان لافت .. روجينا تستعرض جمالها في أحدث ظهور

روجينا
روجينا
روجينا

مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس

فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية

فيديو

نبيلة عبيد

فيها ذكريات عمري.. نبيلة عبيد تعبر عن حزنها بسبب شقتها الإيجار القديم

رسالة مها الصغير الغامضة

مها الصغير تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة: كما تدين تدان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد