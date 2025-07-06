درجات الحرارة| الشعور بـ مزيد من حرارة الطقس اليوم

يبحث كثير من المواطنين عن حالة الطقس ،خاصة المسافرين على الطرق السريعة والزراعية ، لتفادي الظواهر الجوية من الضباب أو الحرارة الشديدة ،ليتمتعوا بقيادة أمنة.



وأفادت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الأحد حار رطب شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر .

طقس اليوم



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الأحد سيشهد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:3 درجة.

درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 36 24

بنها 35 26

دمنهور 35 24

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 37 23

السويس 37 23

العريش 32 22

رفح 31 22

رأس سدر 39 25

نخل 35 20

كاترين 33 17

الطور 36 26

طابا 35 22

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 21

مطروح 30 23

السلوم 35 23

سيوة 38 22

رأس غارب 39 27

الغردقة 39 29

سفاجا 40 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 26

حلايب 36 27

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 25

بني سويف 38 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 25

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 41 24

أبو سمبل 42 27