طقس اليوم | حار رطب نهارا ..والقاهرة تسجل 36

يبحث كثير من المواطنين على حالة الطقس اليوم ، استعداد للسفر أو توخى الظواهر الجوية على الطرق السريعة والزراعية ، بالإضافة إلى الاحتماء من درجات الحرارة المرتفعة .

وفى إطار ذلك يسرد صدى البلد حالة الطقس اليوم ،وفقا لما جاء على لسان خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،والتي تمدنا بحالة الطقس على مدار الساعة.

طقس اليوم



أفاد خبرا ءهيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم السبت يسوده ، طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.



وأفاد الخبراء ،أن حالة الطقس السبت تشهد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2: 3) درجة.

نوهت أن طقس اليوم السبت يشهد شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن حالة الأمواج بالبحر المتوسط تكون من خفيف إلى وارتفاع الموج (1: 1.5) متر، والبحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج (1.5: 2.25) متر.



وتبلغ درجات الحرارة بـ القاهرة الكبرى اليوم السبت العظمى 36 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة تصل إلى 38 درجة، بينما تسجل الصغرى 25 درجة.