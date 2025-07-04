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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسوان تسجل أعلى درجة حرارة في طقس غدٍ السبت

طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة
حسام الفقي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غد السبت 5 يوليو 2025، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا وفى الصباح الباكر.

الطقس غدًا السبت 5 يوليو 2025
عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا نوهت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، فيما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

فيما يلي بيان بتوقعات درجات الحرارة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 36 25
العاصمة الادارية 36 24
6 اكتوبر 36 24
بنها 35 26
دمنهور 35 24
وادى النطرون 36 24
كفر الشيخ 35 24
المنصورة 35 24
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 35 24
طنطا 35 24
دمياط 31 24
بورسعيد 33 25
الاسماعيلية 38 23
السويس 38 23
العريش 33 22
رفح 33 22
رأس سدر 39 26
نخل 36 20
كاترين 32 16
الطور 38 25
طابا 35 22
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 30 22
العلمين 30 21
مطروح 31 22
السلوم 34 22
سيوة 37 22
رأس غارب 38 27
الغردقة 38 29
سفاجا 39 27
مرسى علم 38 28
شلاتين 39 27
حلايب 36 27
أبو رماد 38 26
رأس حدربة 35 27
الفيوم 38 24
بني سويف 38 23
المنيا 38 23
أسيوط 39 25
سوهاج 40 26
قنا 41 26
الأقصر 42 27
أسوان 42 28
الوادى الجديد 40 25
أبوسمبل 41 27
 

لهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس غدا السبت طقس حار شديد الحرارة الطقس غدًا السبت الحرارة الأرصاد الظواهر الجوية المتوقعة درجات الحرارة غدا

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