آخر موعد للتقديم بمدارس المتفوقين STEM 2025.. الشروط ورابط التسجيل الرسمي

تمثل مدارس المتفوقين STEM واحدة من أبرز النماذج التعليمية الحديثة في مصر، والتي تهدف إلى اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات. ومع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للعام الدراسي 2025 / 2026، ارتفعت معدلات البحث من الطلاب وأولياء الأمور حول شروط القبول، مميزات النظام التعليمي، وأماكن المدارس، بالإضافة إلى الوظائف الشاغرة للمعلمين والمتخصصين.

ويقدم «صدى البلد» دليلًا شاملًا ومفصلًا حول مدارس المتفوقين STEM، يشمل كل ما تحتاج إلى معرفته من مميزات، شروط، خطوات التقديم الإلكتروني، مواعيد الاختبارات، والمجالات الوظيفية المتاحة.

ما هي مدارس المتفوقين STEM في مصر؟

مدارس المتفوقين STEM هي مؤسسات تعليمية حكومية مخصصة للطلاب المتفوقين علميًا في مرحلة ما بعد الإعدادية. تهدف إلى تأهيل الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال مناهج حديثة تُدرّس باللغة الإنجليزية، وبيئة تعليمية تعتمد على البحث العلمي والمشروعات التطبيقية.

مميزات مدارس المتفوقين STEM

توفر مدارس المتفوقين STEM مجموعة كبيرة من المميزات التعليمية والتربوية التي تجعلها من الخيارات الرائدة للطلاب المتفوقين:

مجموعة كبيرة من المميزات التعليمية والتربوية التي تجعلها من الخيارات الرائدة للطلاب المتفوقين: بيئة تعليمية تفاعلية تعتمد على التعلم بالمشروعات والبحث العلمي .

. مناهج متطورة باللغة الإنجليزية في الرياضيات والعلوم.

في الرياضيات والعلوم. تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات.

فرص للمشاركة في مسابقات علمية محلية ودولية .

. تأهيل أكاديمي قوي للالتحاق بأفضل الجامعات المصرية والدولية.

أماكن مدارس المتفوقين STEM في مصر 2025

تمتد شبكة مدارس المتفوقين STEM لتغطي عددًا من المحافظات، من أجل استيعاب أكبر عدد من الطلاب المتفوقين في مختلف المناطق، ومن أبرز مواقع المدارس:

◄ القاهرة: المعادي بنات، عين شمس.

◄ الجيزة: 6 أكتوبر بنين.

◄ الإسكندرية

◄ الإسماعيلية

◄ كفر الشيخ

◄ الدقهلية

◄ المنوفية: سرس الليان بنات، السادات بنين.

◄ الأقصر

شروط التقديم لمدارس المتفوقين STEM 2025 / 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الطالب المتقدم للالتحاق بـ مدارس المتفوقين STEM، وهي كما يلي:

أن يكون الطالب مصري الجنسية .

. ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عامًا في 1 أكتوبر 2025.

في 1 أكتوبر 2025. الحصول على شهادة الإعدادية للعام 2025 بنسبة لا تقل عن 95% مع الدرجة النهائية في إحدى المواد الأساسية (العلوم، الرياضيات، أو اللغة الإنجليزية)، أو 98% دون اشتراط الدرجة النهائية.

للعام 2025 بنسبة لا تقل عن مع الدرجة النهائية في إحدى المواد الأساسية (العلوم، الرياضيات، أو اللغة الإنجليزية)، أو 98% دون اشتراط الدرجة النهائية. اجتياز الكشف الطبي الذي يثبت خلو الطالب من الأمراض المزمنة أو المعدية.

الذي يثبت خلو الطالب من الأمراض المزمنة أو المعدية. النجاح في اختبارات القبول في: العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إضافة إلى اختبارات قدرات عقلية وذكاء.

خطوات التقديم الإلكتروني في مدارس المتفوقين STEM

أعلنت الوزارة أن التقديم في مدارس المتفوقين STEM يتم فقط إلكترونيًا من خلال البوابة الرسمية، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التقديم الإلكتروني عبر بوابة وزارة التربية والتعليم. ملء استمارة التقديم بدقة باستخدام البيانات الصحيحة. سداد رسوم التقديم البالغة 250 جنيهًا من خلال البريد المصري أو خدمات الدفع الإلكتروني (مثل "فوري").

تسليم المستندات الورقية إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب لاعتماد الطلب.

مواعيد التقديم والاختبارات في مدارس STEM

○ آخر موعد للتقديم الإلكتروني: 31 يوليو 2025.

○ موعد اختبارات القبول: من 17 أغسطس إلى 20 أغسطس 2025.

وظائف شاغرة في مدارس المتفوقين STEM 2025 / 2026

إلى جانب الطلاب، أتاحت وزارة التربية والتعليم الفرصة للمعلمين والمختصين الأكاديميين للانضمام إلى منظومة مدارس المتفوقين STEM، حيث تم الإعلان عن فتح باب التقديم لوظائف تعليمية وأكاديمية خلال الفترة من 10 يونيو إلى 10 يوليو 2025 عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

شروط التقديم لوظائف مدارس المتفوقين STEM

أن يكون المتقدم معينًا في وزارة التربية والتعليم في التعليم العام.

في التعليم العام. الحصول على بكالوريوس تربية أو مؤهل جامعي بالإضافة إلى دبلومة تربوية.

أو مؤهل جامعي بالإضافة إلى دبلومة تربوية. أفضلية لحاملي دبلومة STEM أو من لديهم خبرة سابقة في تدريس المناهج العلمية.

أو من لديهم خبرة سابقة في تدريس المناهج العلمية. ضرورة التوافق بين التخصص الدراسي والمواد المطلوبة (مثل الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا).

أولوية التقديم لحاملي مؤهلات علمية أعلى وللمتخصصين في تدريس المواد باللغة الإنجليزية.

التخصصات المطلوبة للعمل بمدارس STEM

تشمل الوظائف المتاحة في مدارس المتفوقين STEM ما يلي:

معلمي المواد العلمية : رياضيات، فيزياء، كيمياء، أحياء، جيولوجيا، لغات، فلسفة، دراسات.

: رياضيات، فيزياء، كيمياء، أحياء، جيولوجيا، لغات، فلسفة، دراسات. أخصائيين : نفسيين، اجتماعيين، تكنولوجيا تعليم، إعلام تربوي.

: نفسيين، اجتماعيين، تكنولوجيا تعليم، إعلام تربوي. إداريين : مديري مدارس، وكلاء أكاديميين.

: مديري مدارس، وكلاء أكاديميين. تخصصات إضافية: مكتبات، موسيقى، فنون، حاسب آلي، تربية رياضية، وفنيي مختبرات (Fab Lab).

وتُعد مدارس المتفوقين STEM إحدى أبرز المبادرات التعليمية التي ترعاها الدولة لاكتشاف وصقل مواهب الطلاب المتفوقين علميًا، وتأهيلهم لسوق العمل العالمي والمجالات البحثية المتقدمة. ومن خلال بيئة تعليمية مبتكرة، ومناهج متخصصة، وهيئة تدريس مؤهلة، تفتح هذه المدارس أبوابًا واسعة للتميز والنجاح الأكاديمي والمهني.