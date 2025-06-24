فتح باب التقديم بوظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. الرابط والشروط

أعلنت الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM عن فتح باب التقديم للمعلمين وكذلك مدير مدرسة ووكيل أكاديمي الراغبين في وظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بنظام مهمة تدريبية.

رابط التقديم في وظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

و يمكن الآن التسجيل على رابط التقديم في وظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية المهنية للمعلمين http://www.pat.edu.eg/، حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025

شروط وظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

ـ أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم.

ـ تعليم عام فقط وليس تعليم فنى أو تعليم أزهرى أو خريج تعليم أساسي بناء على المؤهل التربوي المتقدم به.

ـ حاصل على بكالوريوس من إحدى كليات التربية أو مؤهل عالى جامعي بالإضافة إلى دبلوم تربوي، ويفضل الحاصلين على دبلومة STEM

ـ بالنسبة لتخصص العلوم كيمياء - فيزياء - أحياء - جيولوجيا أو علوم الأرض أن تتفق مع تخصص المؤهل الدراسي

ـ إحضار صورة المؤهل طبق الأصل ومعتمدة.

ـ يفضل خريجي أقسام تدريس المواد العلمية باللغة الإنجليزية وفقاً للقرار الوزاري رقم 307 لسنة 2015

ـ يفضل الحاصلين على مؤهل أعلى والخبرة في تدريس مادة التخصص بالمرحلة الثانوية (إفادة معتمدة).

ـ ألا يكون قد سبق له العمل في مدارس STEM وتم استبعاده .

ـ ألا يكون المتقدم محالا للمحكمة التأديبية أو صدر ضده جزاء من الشئون القانونية

ـ تقديم المادة معتمدة من الشئون القانونية بالجهة التي يعمل بها.

ـ العمل بنظام مهمة تدريبية وتجدد كل شهرين في ضوء حاجة العمل وتقييم الأداء.

ـ بالنسبة للوكلاء والمديرين لابد أن يكون تخصص المتقدم لغة انجليزية - علوم باللغة الإنجليزية - رياضيات باللغة، الانجليزية ويفضل من العاملين بالمدارس الرسمية (لغات).

وظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

ـ بالنسبة للوكلاء والمديرين يكون حاصل على شهادة الوظائف الاشرافية القيادية من الأكاديمية المهنية للمعلمين وكيل ومدير إدارة مدرسية). تقدم صورة من الشهادة في الملف ـ بالنسبة للوكلاء ، تكون الوظيفة على الكادر معلم أول أ على الأقل) ، تقدم صحيفة أحوال .

ـ بالنسبة للمديرين، تكون الوظيفة على الكادر (معلم خبير) على الأقل ، تقدم صحيفة أحوال

ـ التخصصات المطلوبة:

لغة عربية - لغة انجليزية - لغة فرنسية - لغة ألمانية - رياضيات - كيمياء - فيزياء - أحياء - جيولوجيا (علوم الأرض) دراسات اجتماعية - أخصائي اجتماعي - أخصائي نفسي - معلم حاسب آلى - أمين مكتبة - معلم تربية فنية - مواطنة (معلم فلسفة) - تربية رياضية - مسئول شبكات تكنولوجيا تعليم) - قاب لاب خريجي كليات الهندسة - كلية التعليم الصناعي أو ما يعادلها، صورة من المؤهل - تربية موسيقية - اقتصاد منزلي - صحافة واعلام - مدير مدرسة - وكيل أكاديمي .



وظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا .. خطوات التقديم

- الدخول على الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين ( pat.edu.eg).

- التسجيل على النموذج المعد للتقدم لوظائف STEM مع التأكد على إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة والتأكيد على رقم الموبيل والبريد الإلكتروني، حيث سترسل جميع المراسلات عليها وأولها الدفع في نظام فورى

- يتم دفع قيمة الخدمات الإدارية والاختبارات وقدرها (200) ملتان جنيها مصريا لاغير عن طريق التطبيق الإلكتروني في نهاية تسجيل البيانات وذلك بالضغط على زر Fawry.

يختار المتقدم إلكترونياً موعد الاختبار النفسي المناسب له لأداء الاختبار بقرع الأكاديمية التابع له، وفى حالة اجتياز الاختبار يؤدي اختبار اللغة الانجليزية تخصصات مدير ووكيل - رياضيات - وفروع العلوم - تخصصات الحاسب الآلى بفروعه - مسئول شبكات (تكنولوجيا تعليم - القاب لاب) ، وفى حالة اجتياز اختبار اللغة الانجليزية يستطيع أداء اختبار التخصص أيضاً بالفرع.

أما في حالة عدم اجتياز الاختبار النفسي يتم اعادة الاختيار مرة اخرى، وبالنسبة لاختبار اللغة واختبار التخصص فلا يوجد اعادة لهما.

يسلم المتقدم نسختين من الأوراق المطلوبة أمام كل شرط من شروط الإعلان عدد 2 نسخة أصل لصحيفة الحالة والإفادة) ، وكذلك عدد 2 صورة طبق الأصل للمؤهل والرقم القومي حديث لم يمر عليها شهر ومعتمد ومختوم بختم شعار الجمهورية ، النسخة الأولى تقدم للفرع عند أداء الاختيار النفسي، والنسخة الثانية تقدم عند أداء المقابلة الشخصية للسادة مديري عموم تنمية المواد الدراسية.

لن تقبل أي أوراق غير معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية أو مر عليها أكثر من شهر.

على من يرغب بالالتحاق بالعمل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الإلتزام بالشروط الواجب توافرها واحضار الأوراق المطلوبة مطابقة للبيانات التي تم تسجيلها ، وفى حالة ثبوت تسجيل بيانات خاطئة مغايرة يعتبر التسجيل لاغياً دون أدنى مسئولية على الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM والأكاديمية المهنية للمعلمين.

جدير بالذكر أنه تتواجد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمحافظات التالية الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - الغربية . المنوفية - الدقهلية - كفر الشيخ - أسيوط - البحر الاحمر - الأقصر - القليوبية - الشرقية - بنى سويف - قنا - سوهاج - المنيا -الفيوم - المنوفية (مدينة السادات).