احذروا الفترة القادمة| تنبيه جوي عاجل يشمل هذه المحافظات.. تفاصيل

يهتم العديد من المواطنين، خاصة المسافرين عبر الطرق السريعة والزراعية، بمتابعة حالة الطقس بشكل مستمر، بهدف تفادي الظواهر الجوية مثل الضباب أو الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، لضمان قيادة آمنة على الطرق.

وفي هذا الصدد، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا عاجلا بشأن اضطراب متوقع في الملاحة البحرية يومي الأحد 6 يوليو والاثنين 7 يوليو 2025، وذلك على بعض مناطق البحر الأحمر، وخليج السويس، وخليج العقبة.

أما عن الحالة الجوية البحرية فكانت كالاتي:

- سرعة الرياح: تتراوح بين 40 و60 كم/س.

- ارتفاع الأمواج: يتراوح ما بين 2 إلى 3 أمتار.

وينصح بتوخي الحذر في الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة.

طقس شديد الحرارة والرطوبة

وتتوقع الهيئة أن يسود، اليوم الأحد، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارا على معظم الأنحاء، بينما يكون مائلا للحرارة رطبا ليلا وفي الصباح الباكر.

وتزداد الإحساس بحرارة الطقس عن المسجل فعليا في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

وقد تكون كثيفة أحيانا، لذا يرجى الحذر أثناء القيادة.

كما قد أشارت التوقعات إلى تكون شبورة مائية صباح اليوم في الفترة ما بين الرابعة والثامنة صباحا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى:

- شمال البلاد

- القاهرة الكبرى

- السواحل الشمالية

- الوجه البحري

- مدن القناة

- وسط سيناء

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025 طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس حارا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وفي ساعات الليل، يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ظاهرة تستمر 4 ساعات وتحذيرات بعد حوادث الاقليمي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الظواهر الجوية المميزة غدًا تتضمن تكون شبورة مائية صباحية بداية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مع تحذيرات بعدم السير بسرعات عالية واتباع تعليمات المرور.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في مناطق متفرقة من البلاد تشمل القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

توقعات الطقس حسب المناطق

القاهرة الكبرى:

العظمى: 36 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

الإسكندرية:

العظمى: 31 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

مرسى مطروح:

العظمى: 30 درجة مئوية

الصغرى: 23 درجة مئوية

سوهاج:

العظمى: 41 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

قنا:

العظمى: 43 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

أسوان:

العظمى: 43 درجة مئوية

الصغرى: 28 درجة مئوية

والجدير بالذكر، أن يتوقع استمرار الطقس شديد الحرارة والرطوبة خلال اليومين القادمين، ويرجى الانتباه عند القيادة صباحا بسبب الشبورة، وتجنب الأنشطة البحرية على السواحل المتأثرة خلال فترة التحذير.