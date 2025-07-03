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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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«صباح البلد» يرصد حالة الطقس المتوقعة الخميس 3 يوليو 2025| فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس اليوم الخميس، نقلًا عن بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي توقعت استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة إن الطقس نهارًا سيكون حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة رطب، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع ارتفاع في نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية فوق المعدلات المسجلة في الظل.

كما رصد البرنامج ظهور الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتستمر حتى يوم السبت، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشار تقرير "صباح البلد" أيضًا إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية مثل السلوم، ومطروح، والإسكندرية، والعلمين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، بالإضافة إلى نشاط نسبي للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 36° والمحسوسة 38° مئوية.

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 35° والمحسوسة 37°.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 29° والمحسوسة 32°.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 33° والصغرى 36°.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39° والمحسوسة 41°.

شمال الصعيد: العظمى 38° والمحسوسة 40°.

جنوب الصعيد: العظمى 41° والمحسوسة 42°.

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