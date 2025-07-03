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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس| أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية، والتي جاءت على النحو التالي:


سجل الدولار الأمريكي
49.40 جنيهاً للبيع، وبلغ نحو 49.27 جنيهاً للشراء.

سجل اليورو 58.14 جنيهاً للبيع، وبلغ نحو 57.98 جنيهاً للشراء.

سجل الجنيه الإسترليني
67.71 جنيهاً للبيع، وبلغ نحو 67.51 جنيهاً للشراء.

سجل الريال السعودي
13.17 جنيهاً للبيع، وبلغ نحو 13.13 جنيهاً للشراء.

سجل الدينار الكويتي
161.91 جنيهاً للبيع، وبلغ نحو 161.42 جنيهاً للشراء.

ورصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد” صباح اليوم، الخميس 3 يوليو 2025، أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة.

تفاصيل الأسعار حسب العيارات
وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 18: 3985 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 4650 جنيهًا للجرام.

عيار 24: 5314 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب
كما بلغ سعر الجنيه الذهب (عيار 21) نحو 37200 جنيه.


واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس اليوم الخميس، نقلًا عن بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي توقعت استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة إن الطقس نهارًا سيكون حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة رطب، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع ارتفاع في نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية فوق المعدلات المسجلة في الظل.

كما رصد البرنامج ظهور الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتستمر حتى يوم السبت، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشار تقرير "صباح البلد" أيضًا إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية مثل السلوم، ومطروح، والإسكندرية، والعلمين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، بالإضافة إلى نشاط نسبي للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة الكبرى: العظمى 36° والمحسوسة 38° مئوية.

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 35° والمحسوسة 37°.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 29° والمحسوسة 32°.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 33° والصغرى 36°.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39° والمحسوسة 41°.

شمال الصعيد: العظمى 38° والمحسوسة 40°.

جنوب الصعيد: العظمى 41° والمحسوسة 42°.

الذهب أسعار الذهب الدولار سعر الدولار العملات الأجنبية

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