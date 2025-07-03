استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 3 يوليو 2025.. وعيار 24 يسجل 5343 جنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 3 يوليو 2025 ، وسط ثبات سعر الأوقية عالميًا واستقرار نسبي في الطلب المحلي، ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرية.

وذكرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية سجّل نحو 3350 دولارًا، وهو ما ساهم في تثبيت الأسعار محليًا، وسط ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة في السياسة النقدية العالمية خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم كالتالي

عيار 24 5343جنيهًا

عيار 22 4898 جنيهًا

عيار 21 4675 جنيه

عيار 18 4007 جنيهًا

عيار 14 3117 جنيهًا



الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 37840 جنيه

وأكدت الشعبة أن الفارق بين أسعار البيع والشراء في محال الصاغة يتفاوت حسب نوع المشغولات الذهبية والمصنعية، ويتراوح في المتوسط بين 50 و120 جنيهًا للجرام، مما ينعكس على قرارات الشراء لدى المستهلكين.

وأشار عدد من التجار إلى أن حالة الاستقرار الحالية قد تُشجّع على عودة الحركة الشرائية تدريجيًا، خاصة في ظل تراجع المضاربات وهدوء وتيرة الزيادات المفاجئة التي كانت قد أثرت على السوق في الشهور الماضية.

وتوقّع محللون أن تظل أسعار الذهب مرهونة بتطورات الأسواق العالمية، وخصوصًا اتجاهات الفائدة الأمريكية وحركة الدولار، وهو ما يجعل الذهب خيارًا مفضلًا لدى من يسعون إلى التحوّط في ظل التقلّبات الاقتصادية العالمية.