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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
عبد العزيز جمال

تزايد البحث مؤخرًا عبر محركات البحث عن موضوع إضافة المواليد على بطاقة التموين، حيث يسعى عدد كبير من المواطنين لمعرفة مدى إمكانية ضم أفراد جدد، خاصة الأطفال حديثي الولادة والزوجات، إلى منظومة الدعم التمويني، ومن هم المستحقين.

هل هناك إضافة للمواليد  على بطاقة التموين؟

فهل فعلاً تم فتح باب الإضافة؟ وما الشروط والخطوات المطلوبة؟ وما موقف وزارة التموين من هذه المطالبات.

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هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

يتساءل المواطنون: هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟، والإجابة حتى الآن لم تصدر بشكل رسمي ونهائي، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تفتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين لبعض الفئات، ضمن خطة تستهدف دعم بعض الفئات الأولى بالرعاية.

الوزارة لم تعلن عن موعد رسمي بعد، إلا أن مؤشرات عدة تشير إلى قرب صدور قرارات تنظيمية تفتح الباب تدريجيًا لضم المواليد وفق ضوابط دقيقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط، مع التركيز على الأطفال من عمر معين حتى سن محدد، وفقا لتصريحات سابقة للدكتور شريف فاروق وزير التموين والذي أكد أن عام 2025 سيشهد دخول جميع المستحقين للدعم في المنظومة التموينية، فيما سيتم استبعاد كل شخص غير مستحق.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

كشفت التموني سابقًا بأنه يتم استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين من الفئات التالية المستحقة قريبًا، لحين إتاحة الخدمة:

  • مستحقو معاش تكافل وكرامة.
  • حاملو كارت الخدمات المتكاملة ومستحقو معاش التضامن الاجتماعي.
  • أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.
  • أبناء الأسر البديلة.

إضافة المواليد الجدد من سن كم؟

يُعد سؤال: إضافة المواليد الجدد من سن كم؟ من أكثر الأسئلة تداولًا بين الأسر، وحاليا لا يوجد إضافة للمواليد، باستثناء 4 فئات فقط لها الحق في ذلك.

هل يوجد تنزيل مواليد في بطاقة التموين؟

وفيما يتعلق باستفسار: هل يوجد تنزيل مواليد في بطاقة التموين؟، فالعبارة تُشير إلى إمكانية إدراج أسماء المواليد الجدد في النظام الإلكتروني للتموين، وهو ما يتم حاليا لبعض الفئات فقط كما ذكرنا.

وتقوم الوزارة بمراجعة بيانات المواطنين المسجلين على قاعدة البيانات التموينية، تمهيدًا لفتح خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين إلكترونيًا عبر البوابات الرقمية الرسمية، سواء بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

كيف أسجل المواليد؟

السؤال الأشهر على الإطلاق هو: كيف أسجل المواليد؟، خاصة بعد فترات طويلة من توقف هذه الخدمة، والإجابة هي أن وزارة التموين وفرت عدة قنوات للتسجيل، على رأسها بوابة مصر الرقمية، والتي تتيح خطوات ميسّرة تشمل:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/ 

- اختيار "خدمات التموين"

- اختيار "ضم أفراد أسرتي"

- إدخال بيانات الطفل أو الزوجة أو الفرد المراد إضافته

- رفع المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج

- الضغط على زر "إرسال" واستلام رقم الطلب

وتُعد خطوة إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال البوابة الرقمية، خطوة حيوية لتقليل الزحام والتكدس في مكاتب التموين، وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

أصبحت بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الأداة الأولى للمواطنين الساعين إلى ضم أبنائهم وبناتهم إلى منظومة الدعم.

 وتتميز هذه البوابة بسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد، حيث تُغني المواطن عن الذهاب إلى المكتب التمويني.

كما أضافت البوابة خدمات أخرى منها تحديث البيانات، واستخراج بدل فاقد أو تالف، أو استعلام عن بطاقة التموين، وهو ما جعلها أداة مركزية لإدارة شؤون الدعم بكل كفاءة.

متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين؟

يطرح المواطنون سؤالًا مهمًا: متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين؟ وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر قرار رسمي يُحدد موعدًا دقيقًا، إلا أن وزير التموين أكد أن عام 2025 سيشهد دخول جميع المستحقين للدعم في المنظومة التموينية، فيما سيتم استبعاد كل شخص غير مستحق.

إضافة مواليد وزارة التموين

تأتي خدمة إضافة مواليد وزارة التموين في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الدعم التمويني، عبر تحديث قواعد البيانات ومواكبة التغيرات الأسرية.

إضافة أفراد في بطاقة التموين مصر الرقمية

تشمل خدمات إضافة أفراد في بطاقة التموين مصر الرقمية، ضم الأبناء والزوجات في حالات الزواج الحديث أو حالات لم يتم فيها تحديث البيانات منذ سنوات، مما يجعل البطاقة غير مكتملة.

ضم أفراد أسرتي (إضافة المواليد الجدد والزوجة)

تُعتبر خدمة ضم أفراد أسرتي (إضافة المواليد الجدد والزوجة) من أكثر الخدمات التي تلقى اهتمامًا من جانب المواطنين، وخاصة الأسر الجديدة أو تلك التي لم تتمكن من إدراج أفرادها في البطاقة سابقًا لأسباب مختلفة.

وتؤكد وزارة التموين أنها تدرس جميع الطلبات بدقة، وفي حال قبول الطلب، يتم إضافة الأفراد المستحقين ضمن الفئات المذكورة أعلاه، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التسجيل، مع إمكانية استعلام عن بطاقة التموين ومتابعة حالة الطلب من خلال البوابة.

إضافة المواليد للعيش

عبارة إضافة المواليد للعيش تستخدم شعبيًا للإشارة إلى ضم الطفل للبطاقة التموينية بهدف الحصول على حصته من الخبز المدعم.

وتمثل إضافة المواليد على بطاقة التموين دعمًا إضافيًا لهذه الأسر، مما يقلل العبء المالي ويوفر لهم احتياجاتهم الأساسية بسعر مدعوم.

موقع إضافة الزوجة على بطاقة التموين

خصصت الوزارة موقع إضافة الزوجة على بطاقة التموين ضمن خدمات بوابة مصر الرقمية، بشرط أن يكون الزوج مسجلًا بالفعل، وأن يتم تقديم قسيمة الزواج كمستند رسمي.

استعلام عن بطاقة التموين

يمكن لأي مواطن القيام بعملية استعلام عن بطاقة التموين لمعرفة حالتها أو متابعة طلبات الإضافة أو التحديث، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

وتعد هذه الخدمة ضرورية لتتبع مصير الطلبات، ومعرفة ما إذا كانت الخدمة قد تم تفعيلها، أو ما إذا كانت هناك مستندات ناقصة يجب استكمالها

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