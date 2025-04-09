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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

30 سلعة مخفضة.. قائمة أسعار المقررات التموينية لشهر أبريل 2025

التموين
التموين
محمد صبيح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2025، وذلك بالتزامن مع استمرار صرف الدعم الإضافي لبعض الفئات المستحقة، والذي يصل إلى 250 جنيهًا ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين.

موعد صرف السلع التموينية لشهر أبريل 2025

بدأ صرف السلع التموينية لشهر أبريل 2025 رسميًا يوم الثلاثاء، 1 أبريل 2025، عبر المنافذ التموينية المختلفة، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ شركتي الجملة "العامة" و"المصرية"، بالإضافة إلى البقالين التموينيين وفروع مشروع "جمعيتي" المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، مما يتيح للمواطنين الحصول على مستحقاتهم التموينية بشكل منظم.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2025

تتضمن قائمة السلع التموينية لشهر أبريل 2025 العديد من السلع الأساسية بأسعار مدعمة، تشمل:

السكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلوجرام.

الأرز المعبأ: 12.60 جنيه للكيلوجرام.

زيت التموين (800 مل): 30 جنيهًا.

المكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه.

الدقيق المعبأ (1 كجم): 18 جنيهًا.

الفول المعبأ (500 جرام): 9 جنيهات.

العدس المجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.

المسلى الصناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.

الصلصة (300 جرام): 8 جنيهات.

المربى (350 جرام): 16 جنيهًا.

التونة المفتتة (140 جرامًا): 18 جنيهًا.

الجبنة التتراباك (250 جرامًا): 14 جنيهًا.

الجبنة التتراباك (125 جرامًا): 7 جنيهات.

مسحوق الغسيل اليدوي (800 جرام): 16 جنيهًا.

مسحوق الغسيل الأوتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا.

صابون الغسيل (125 جرامًا): 3 جنيهات.

صابون التواليت (125 جرامًا): 7.50 جنيه.

اللبن الجاف (125 جرامًا): 25.50 جنيه.

الخل (900 مل): 6 جنيهات.

ملح الطعام (300 جرام): 1.25 جنيه.

مرقة الدجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.

سائل غسيل الأواني (80 جرامًا): 3 جنيهات.

بسكويت يويوز سادة (25 جرامًا): 1.5 جنيه.

بسكويت أنواع: 3.75 جنيه.

بسكويت ويفر أنواع: 2.75 جنيه.

القهوة سريعة الذوبان (18 جرامًا): 4 جنيهات.

الطحينة البيضاء (140 جرامًا): 2.50 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة (40 جرامًا): 3 جنيهات.

أكدت وزارة التموين استمرار توفير هذه السلع بجودة عالية وكميات كافية في مختلف المنافذ التموينية لضمان حصول جميع المستفيدين على احتياجاتهم دون نقص أو تأخير.

تفاصيل زيادة الدعم التمويني إلى 250 جنيهًا

في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، تم الإعلان عن استمرار صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين خلال شهري مارس وأبريل 2025.

تحصل الأسر المستحقة على زيادات تتراوح بين 125 و250 جنيهًا حسب عدد الأفراد في البطاقة التموينية. تأتي هذه الزيادة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية، لا سيما خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

جهود الحكومة في دعم السلع التموينية

تعمل وزارة التموين على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لفترات طويلة، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم حدوث أي تلاعب في الأسعار أو نقص في المعروض. 

كما يتم التنسيق مع الشركات والموردين لضمان استقرار عمليات التوريد لجميع المنافذ التموينية في مختلف المحافظات.

التموين قائمة السلع التموينية لشهر أبريل أسعار السلع التموينية مصر

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