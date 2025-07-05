قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد السقا يكشف كواليس فيلم أحمد وأحمد: مشهد الخطوبة الأصعب
ماذا أفعل إذا لم يستجاب دعائي مع كثرة الإلحاح؟.. يسري جبر يجيب
مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس
لا مكان للغش ٠٠ ولجان ولاد الأكابر انتهت فى الثانوية العامة| شاهد
ترامب: لن نسمح بتحويل أمريكا إلى دولة من العالم الثالث
نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة
مصر للطيران تزود طائرات بوينج ماكسB737 بأنظمة تكنولوجية لتجنب التصادم
بعد تكرار حوادث الإقليمي.. أستاذ طرق يكشف مراحل تنفيذ الطرق علميا
عيار 21 الآن.. أسعار الذهب تفاجئ الأسواق بارتفاع جديد
إيران: جروسي لن يدخل البلاد قدم معلومات حساسة لإسرائيل
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 5-7-2025
ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مقابر منحوتة ومومياوات أطفال في أسوان.. اكتشاف أثري يكشف عن طقوس الدفن وأسرار المجتمع القديم

الاكتشاف الاثري في أسوان
الاكتشاف الاثري في أسوان
رنا أشرف

في إنجاز أثري جديد يُضاف إلى سجل الاكتشافات المهمة بمحافظة أسوان، أعلنت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة ميلانو عن اكتشاف عدد من المقابر المنحوتة في الصخر تعود للعصرين اليوناني والروماني، وذلك ضمن منطقة الجبانة المحيطة بضريح الآغاخان في البر الغربي لأسوان.

وجاء في بيان وزارة السياحة والآثار تحمل هذه المقابر نقوشًا هيروغليفية بحالة جيدة من الحفظ، ما يُعد دليلًا واضحًا على استمرار الاستخدام الجنائزي للمنطقة عبر العصور، خاصة من قِبل مختلف الطبقات الاجتماعية، من النخب الثرية وحتى العامة.

وخلال موسم الحفائر لهذا العام، أسفرت أعمال التنقيب عن اكتشاف المقبرة رقم (38)، والتي تُعد من أبرز ما تم العثور عليه حتى الآن من حيث التصميم والحالة المعمارية. وتقع هذه المقبرة على عمق يزيد عن مترين أسفل سطح الأرض، ويقود إليها درج حجري مكوّن من تسع درجات، تحيط به مصاطب من الطوب اللبن كانت تُستخدم لوضع القرابين الجنائزية.

وفي داخل المقبرة، عُثر على تابوت ضخم من الحجر الجيري يبلغ ارتفاعه نحو مترين، وُضع على منصة صخرية منحوتة داخل الجبل. ويتميز التابوت بغطاء على هيئة آدمية مزخرف بملامح وجه إنسان تعلوه باروكة وزخارف دقيقة، بالإضافة إلى عمودين من النصوص الهيروغليفية التي تتضمن أدعية للآلهة واسم صاحب المقبرة “كا-مِسيو”، أحد كبار المسؤولين في تلك الفترة، إلى جانب أسماء أفراد من أسرته.

كما كشفت الحفائر عن وجود مومياوات داخل المقابر، بعضها لأطفال، ما يفتح الباب أمام دراسات أعمق لفهم أسباب الوفاة الجماعية في تلك الفترة، وما إذا كانت نتيجة انتشار أوبئة أو ظروف بيئية قاسية.

من جانبه، وصف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الاكتشاف بأنه إضافة نوعية إلى المشهد الأثري في أسوان، مؤكدًا أن مثل هذه الاكتشافات تبرز تنوع وثراء الحضارة المصرية القديمة، وتعكس أهمية التعاون العلمي الدولي في دعم جهود التنقيب والاكتشاف.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكشف يُعد مؤشرًا واضحًا على الطابع الاجتماعي المتنوع للمنطقة الجنائزية، مشيرًا إلى أن الطبقات العليا كانت تُدفن في المقابر العلوية، بينما استقرت الطبقة المتوسطة في السفوح السفلية من الجبل. وأوضح أن النقوش واللقى المكتشفة تمثل مصدرًا علميًا غنيًا سيسهم في فهم أعمق للتقاليد الجنائزية والدينية في مصر خلال الفترات المتأخرة.

وأشار إلى أن المومياوات التي تم اكتشافها – لا سيما الخاصة بالأطفال – ستخضع خلال موسم الخريف المقبل لفحوصات متقدمة بالأشعة المقطعية وتحاليل بيولوجية، تساعد في التعرف على أعمارهم، وهوياتهم، وأسباب وفاتهم.

في السياق ذاته، أوضح محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن الهضبة العليا من الجبل تضم مقابر ضخمة تعود للعصر البطلمي، خُصصت للنخب الثرية، وأُعيد استخدامها لاحقًا في العصر الروماني، في إشارة إلى استمرارية الطقوس والعادات الجنائزية على مدار قرون.

وكانت البعثة قد كشفت في مواسم سابقة عن عدد من المصاطب الجنائزية والمقابر المنحوتة في صخور جبال سيدي عثمان القريبة، التي تميزت بطراز معماري يعكس مدى تفاعل الإنسان القديم مع الطبيعة الصخرية للمنطقة.

وتعمل البعثة بالموقع منذ عام 2019، برئاسة الدكتورة باتريتسيا بياشنتيني، أستاذ علم المصريات بجامعة ميلانو، وبمشاركة الأستاذ فهمي الأمين، مدير عام آثار أسوان.

وتُعد هذه الاكتشافات المتتالية في منطقة ضريح الآغاخان تأكيدًا على الأهمية الأثرية البالغة للمنطقة، التي أصبحت أحد أعمدة المشهد الأثري في جنوب مصر، ومفتاحًا لفهم ملامح الحياة والموت في العصور القديمة.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، يكشف مجدي شاكر، كبير الأثريين، تفاصيل الموقع المكتشف، وأهميته التاريخية، والدلالات الاجتماعية التي تعكسها المقابر المكتشفة.

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين، إن محافظة أسوان شهدت هذا الموسم الأثري كشفًا جديدًا هو الثالث من نوعه لنفس البعثة، والتي تضم أعضاءً من مصر وإيطاليا تحت إشراف مشترك بين مجلس الآثار وجامعة ميلانو. 

وأوضح أن أعمال الحفر تجرى بالقرب من منطقة الأغخانية، وتحديدًا بين قبة الهوى ومنطقة الأغخان، على امتداد الجبل المقدس المعروف باسم “جبل قبة الهوى”.

وأكد شاكر أن جبل قبة الهوى يعد من الجبال المقدسة في مصر القديمة، واشتهر أيضًا خلال العصر الإسلامي بوجود مقام الشيخ علي أبو الهوى، مما أعطاه طابعًا دينيًا وروحيًا مزدوجًا عبر العصور.

وأضاف متابعاً الجبل يحتوي على مجموعة من المقابر الهامة تعود أغلبها إلى الدولة الوسطى، وبعضها لعصر حديث مثل ضريح الآغاخان، كما أن الجبل نفسه كان مقسمًا طبقيًا خلال العصر اليوناني الروماني، بحيث دفن كبار رجال الدولة وقادة الجيش في الجزء العلوي، بينما دفنت الطبقة المتوسطة في المنتصف، والطبقات الدنيا في الأسفل.
 

كشف مميز لمقبرة “كا-مِسيو” داخل الصخر.. والتابوت على منصة مرتفعة

وأشار كبير الأثريين إلى أن الكشف شمل خمس مقابر، إلا أن أبرزها هي مقبرة “كا-مِسيو”، وهي شخصية يعتقد أنها كانت ذات شأن كبير، موضحًا أن الاسم يعني “ولادة الروح” أو “ولادة الأرواح”. 

ولفت إلى أن تصميم المقبرة فريد من نوعه، حيث تبدأ بدرج صخري مكون من سبع درجات يؤدي إلى غرفة تتوسطها منصة حجرية مرتفعة وُضع فوقها التابوت.

وتابع كبير الاثريين التابوت منحوت على هيئة آدمية ويشبه هيئة المعبود أوزيريس، وهو مصنوع من الحجر الجيري، ومزخرف بنقوش هيروغليفية رأسية تحوي ألقاب المتوفى وأدعية دينية، مما يدل على مكانته الرفيعة.

لغز مقابر الأطفال يثير تساؤلات حول أسباب الوفاة الجماعية

وأوضح شاكر أن الكشف ضم أيضًا مجموعة من مقابر الأطفال في أعمار متقاربة، ما أثار تساؤلات علمية عن سبب الوفاة الجماعية، قائلًا: “هذه ليست المرة الأولى التي نكتشف فيها مقابر لأطفال في نفس السن، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ماتوا بسبب مرض معين؟ هل كان فيروسًا؟ أو تسممًا في الماء أو الطعام؟.

وأشار إلى أن تحليل العظام والأسنان، وربما الشعر إن وجد ، سيساعد في تحديد أعمارهم، ونوعهم، وسبب الوفاة، بالإضافة إلى إمكانية دراسة الحمض النووي لمعرفة أصولهم، وهل كانوا مصريين أم أجانب.

دور الحمض النووي في فهم تاريخ السكان القدماء

وأضاف: “نتائج التحاليل الجينية السابقة التي تم إعلانها من جامعة ليفربول على أحد الهياكل من النويرات ببني حسن أوضحت أن 80% من الحامض النووي للمصريين القدماء يعود لشمال إفريقيا، و20% من العراق، ومن هنا تأتي أهمية تحليل الحمض النووي لهؤلاء الأطفال لفهم أصولهم وجنسهم”.

وأكد أن الهدف من دراسة هذه المقابر لا يقتصر على الجانب الأثري فقط، بل يمتد لفهم الحياة الاجتماعية والصحية والتطور الإنساني في تلك الفترة.

واختتم شاكر تصريحاته قائلًا الموقع المكتشف مهم جدًا، ويمتد إلى العصر اليوناني الروماني الذي بدأ في القرن الثالث قبل الميلاد مع حكم البطالمة، واستمر حتى القرن السابع الميلادي مع الفتح الإسلامي، أي أننا نتحدث عن حقبة تقارب الألف عام.
 

وأضاف أن هذه الاكتشافات ستسهم في تقديم صورة أوضح عن طبيعة المجتمع المصري خلال تلك الفترات، وهل كان السكان مصريين أم أجانب؟ مؤكدًا أن نتائج التحليل والنشر العلمي ستجيب عن العديد من الأسئلة في المرحلة المقبلة

المقابر المنحوتة ضريح الآغاخان منطقة الجبانة المقابر نقوشًا هيروغليفي الطوب اللبن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

الإيجار القديم

آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

رسميًا.. شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بـ50 ألف مقدم فقط

50 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

ترشيحاتنا

لماذا سمي يوم عاشوراء بهذا الاسم

لماذا سمي يوم عاشوراء بهذا الاسم وفضل صيامه وعلاقته باليهود؟ معلومات لا يعلمها كثير

دعاء إفطار يوم عاشوراء

دعاء إفطار يوم عاشوراء.. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت

أدعية يوم عاشوراء

قصة صيام يوم عاشوراء.. اعرف أبرز الأدعية في هذا اليوم

بالصور

مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس

فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية

تخلص من صداع الحر في الصيف بـ5 حيل سهلة

صداع الحر
صداع الحر
صداع الحر

وليد سعد : لحنت أغاني مؤثرة في مشوار عمرو دياب.. ومبسوط بنجاح "هلونهم"

وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب

أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد فترة غياب فى حفل زفاف حفيده .. شاهد

عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده

فيديو

نبيلة عبيد

فيها ذكريات عمري.. نبيلة عبيد تعبر عن حزنها بسبب شقتها الإيجار القديم

رسالة مها الصغير الغامضة

مها الصغير تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة: كما تدين تدان

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد