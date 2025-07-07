المطربة تانيا قسيس: بحب اللهجة المصرية.. ومبسوطة من حب الناس لأغنية "خليني معاك"

أعربت المطربة اللبنانية تانيا قسيس عن سعادتها البالغة بالنجاح التي حققته أحدث أغنياتها "خليني معاك"، والتي ترشحت لجائزة "الموريكس دور" عن فئتي أفضل أغنية وأفضل فيديو كليب.

كشفت تانيا قسيس في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير على قناة "صدى البلد"، عن كواليس الأغنية وحبها الكبير لمصر واللهجة المصرية.



وتحدثت تانيا عن تعاونها الثاني مع الملحن عمرو مصطفى، قائلة: "أنا سعيدة جدًا بالتعاون من جديد مع الملحن عمرو مصطفى، وسعيدة أكثر بردود أفعال الناس على الأغنية في مصر، فقد وصلتني رسائل كثيرة على السوشيال ميديا تعبر عن حبهم لها".

وأوضحت تانيا قسيس: "الأغنية كانت جاهزة من سنة، لكن اضطرينا نأجل طرحها بسبب الظروف، ونزولها في الصيف كان أنسب وقت لأنها تحمل روحًا صيفية مبهجة".

أبدت تانيا قسيس حبها الشديد للهجة المصرية، التي تعتبرها بوابة عبور هامة لأي فنان عربي، وقالت: "قابلت صعوبة في نطق بعض الكلمات لأن النص فيه كلام كتير، وكنت أتدرب كثيرًا على اللفظ الصحيح، والحمد لله أتقنتها لدرجة أن الناس تتفاجأ بأني لست مصرية، هذا الحب للهجة المصرية نابع من حبي لأساطير الفن المصري مثل أسمهان وليلى مراد".



أشارت تانيا إلى أن رسالتها الفنية ترتكز على نشر السلام والمحبة، وهو ما ظهر جليًا في ترنيمتها التي دمجت فيها بين "مولاي" و"آفي ماريا"، والتي قدمتها مع الفنان أسامة الخولي في افتتاح مسجد الفتاح العليم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلقت قائلة: "هذه التجربة كانت بمثابة دخولي الحقيقي إلى مصر، وشرف كبير لي أن أقدم هذه الرسالة من مصر للعالم العربي كله".