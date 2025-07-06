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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حقيقة سرقة الفنان عمرو دياب ألحان محمد رحيم في ألبوم ابتدينا

محمد عبدالله
محمد عبدالله
تقى الجيزاوي

 تحدث الناقد الفني محمد عبدالله عن أزمة سرقة لحن الملحن محمد رحيم واستخدامه فى احدي الأغاني الأخري كما وصفت أرملته انوسة كوتة.

وقال محمد عبدالله ،  بعد الاستماع المتأني إلى لحن أغنية كلمة مصر  كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وغناء والحان وتوزيع الفنان محمد رحيم وإلى لحن اغنية شايف قمر كلمات محمد القياتي وغناء الفنان عمرو دياب وألحان الفنان محمد يحيى، وتوزيع شريف فهمي ، وبعد مقارنة البناء اللحني لكليهما من حيث السرعة، والتناول اللحني، والخطوط النغمية، والقفزات اللحنيّة، تبيّن بوضوح أنّه لا يوجد أي تقارب موسيقي أو تشابه جوهري بين العملين.

واستكمل حديثه ، قائلا: “إن ما قد يوحي لدى البعض بوجود تشابه في مقدمة اللحنين يعود في حقيقته الي وحدة المقام الموسيقي و الخلفية الهارمونية المستخدمة في المقدمه وتحديدًا تتابع الكوردات، وهو أسلوب شائع يمكن أن يُركّب عليه عدد لا نهائي من الألحان المختلفة دون أن يُعد ذلك اقتباسًا أو توارد خواطر".

محمد عبدالله: العملين ليس لهم علاقة ببعض

وعليه، فإننا نؤكد من الناحية الفنية البحتة أن العملين منفصلان تمامًا من حيث التناول الموسيقي والهوية اللحنية، ولا يرقى الأمر إلى مستوى الاقتباس أو التشابه الفني بأي شكل من الأشكال.

انوسة كونة 

وكشفت مدربة الأسود أنوسة كوتة، أرملة الموسيقار الراحل محمد رحيم، عن استيائها من استخدام إحدى الجهات الفنية لحنًا قديمًا من ألحان زوجها في أغنية جديدة تم طرحها مؤخرًا، دون الإشارة إلى مصدره أو نسبه لرحيم.

وفي فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، قالت:" كنت بسمع الألبوم، وفي أغنية شدتني بتقول (قمر قمر، أنا شايف قمر، قدامي قمر).. حسيت إن اللحن مألوف جدًا، وافتكرت فورًا إنه من ألحان محمد رحيم."

 وأوضحت أنوسة:"الأغنية دي كانت غنوة للأبنودي، واسمها (كلمة مصر)، ولحنها محمد رحيم.. فحبيت أمسي على الناس وأقول مبروك، بس بطريقتنا، ومبروك على الألبوم.. بس مش أوي كده، محمد رحيم كان دايمًا بيبقى العلامة."

 واختتمت حديثها برسالة غامضة: "الأيام الجاية فيها أغنية تانية وموضوع تاني.

محمد عبدالله عبد الرحمن الابنودي محمد رحيم

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