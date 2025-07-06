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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
تقى الجيزاوي

تشهد الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة عودة قوية لعدد كبير من الروايات الأدبية، ومن المقرر أن تعرض على الشاشة فى شكل أعمال سينمائية ودرامية متميزة، ومن أبرز الأعمال المنتظرة رواية موسم الغزلان ، بنات الباشا ، دم على نهد .

رواية موسم الغزلان

قرر الكاتب أحمد مراد على تحويل روايته الشهيرة "موسم صيد الغزلان" الذى صدرت عام 2017 إلى فيلم سينمائي جديد، وذلك بعد نجاح أفلامه مثل "الفيل الأزرق" و"تراب الماس".

رواية دم على نهد 

وتستعد أيضًا الفنانة هند صبري لتصوير رواية “دم على نهد” المقتبس من راوية للكاتب إبراهيم عيسي ، الذى صدرت عام 1996 والقصة تتحدث عن سجان ينتظر تنفيذ حكم اللإعدام العمل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

فيلم بنات الباشا 

يستعد عدد من نجوم الفن مريم الخشت ، سوسن بدر ، صابرين لتصوير رواية “بنات الباشا” المستوحي من رواية الكاتبة نورا ناجي وتتدور الأحداث فى إطار إجتماعي داجل صالون تجميل نسائي.

بنات الباشا من بطولة زينة، وصابرين، وناهد السباعي، ومريم الخشت، مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل.

موسم الغزلان دم على نهد بنات الباشا

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