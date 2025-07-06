غادة عبدالرازق.. رحلة فنية جريئة وحكايات زواج مختلفة في 55 سنة

تحتفل الفنانة المصرية غادة عبدالرازق بعيد ميلادها الخامس والخمسين، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من عقدين.

بدأت مشوارها من عالم الإعلانات قبل أن تقتحم عالم الدراما والسينما وتثبت موهبتها من خلال أدوار مميزة، أبرزها في مسلسل “عائلة الحاج متولي” الذي كان نقطة تحول في حياتها.

قدّمت غادة العديد من الأعمال التي لامست قضايا اجتماعية وإنسانية جريئة، كما شاركت في أفلام أثارت الجدل مع المخرج خالد يوسف.



حصلت على عدة جوائز وتكريمات تقديرًا لمشوارها الفني، على الصعيد الشخصي أثارت حياتها جدلاً واسعًا بعد اعترافها بتعدد زيجاتها التي وصلت إلى 11 مرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.