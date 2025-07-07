سعر الذهب اليوم الاثنين يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، عبيدة أمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 7-7- 2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3977 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4640 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5302 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37120 جنيها.