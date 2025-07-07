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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم.. تراجع عيار 21

الذهب
الذهب
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسواق المحلية، بعد موجة من الارتفاعات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية بالتزامن مع صعود أسعار الأونصة عالميا.

الذهب

اسعار الذهب اليوم 

ويأتي هذا التراجع ليعيد الحركه إلى السوق المحلية، وسط حالة من الترقب للمواطنين والمستثمرين الذين يتابعون تحركات الأسعار لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء.


انخفاض أسعار الذهب

أدى التراجع في الأسعار إلى نشاط نسبي في محلات الصاغة، حيث شهدت الأسواق إقبالا متزايدا من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، إلى جانب المدخرين الذين يعتبرون الذهب وسيلة آمنة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة المدخرات.

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأداة استثمارية موثوقة، في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة محليا وعالميا.


أسعار الذهب اليوم في مصر

وتتأثر الأسعار بعدة عوامل، أبرزها العرض والطلب، وسعر الأونصة عالميا، وتحركات سعر صرف الدولار.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية:
عيار 24: 5291 جنيها للبيع – 5269 جنيها للشراء
عيار 22: 4850 جنيها للبيع – 4830 جنيها للشراء
عيار 21: 4630 جنيها للبيع – 4610 جنيها للشراء
عيار 18: 3969 جنيها للبيع – 3951 جنيها للشراء
عيار 14: 3087 جنيها للبيع – 3073 جنيها للشراء
عيار 12: 2646 جنيها للبيع – 2634 جنيها للشراء
الأونصة: 164582 جنيها للبيع – 163871 جنيها للشراء
الجنيه الذهب: 37040 جنيها للبيع – 36880 جنيها للشراء
سعر الأونصة عالميا: 3337.58 دولار

الأسعار قد تختلف من محل صاغة لآخر حسب المصنعية.


تنوع أعيرة الذهب لتلبية مختلف الاحتياجات

تتميز السوق  بتنوع كبير في أعيرة الذهب لتلبية أذواق واحتياجات المواطنين المختلفة:
عيار 24: الأعلى نقاء بنسبة 99.99%، يستخدم في السبائك والاستثمار.
عيار 21: الأكثر انتشارا في مصر، ويستخدم في الجنيهات والمشغولات التقليدية.
عيار 18: مثالي للمشغولات الحديثة ويعد خيارا اقتصاديا.


أسباب تراجع أسعار الذهب محليا

رغم الارتفاع العالمي، سجل الذهب تراجعا في السوق المحلية بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها:
تراجع مؤقت في سعر الأونصة خلال بعض جلسات التداول العالمية
تقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
زيادة المعروض في السوق مقابل انخفاض مؤقت في الطلب
تأثير التطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية
قرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة


عالميا.. الذهب يسجل أعلى مستوى منذ شهرين

على الصعيد العالمي، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، وسجلت الأونصة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ شهرين.

ويعزى هذا الصعود إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، ما دفع المستثمرين عالميا نحو الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات.

الذهب سعر الذهب اليوم سعر سعر الذهب سعر عيار ٢١

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