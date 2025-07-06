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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطات من تتويج فريدة خليل بذهبية نهائي كأس العالم للخماسي |صور

تتويج فريدة خليل بالذهبية
تتويج فريدة خليل بالذهبية
محمد سمير   -  
عدسة : إيهاب عيد

توجت البطلة المعجزة فريدة خليل لاعبة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث بذهبية منافسات فردي السيدات بنهائي سلسلة  كأس العالم للخماسي الحديث  لعام 2025، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري.


وفازت البطلة فريدة خليل بالميدالية الذهبية محققة 1470 نقطة ،لترفع فريدة رصيدها من الميداليات في سلسلة كأس العالم لهذا العام إلى 4 ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وفضية .

وجاءت الكورية سيونجمين سيونج في المركز الثاني برصيد 1443نقطة ، والمجرية بلانكا جوزي في المركز الثالث برصيد 1440 نقطة .


واحتلت ملك إسماعيل للمركز الـ 12محققة 1390 نقطة.
وشارك في مراسم تتويج البطلات روب ستول رئيس الاتحاد الدولي الخماسي الحديث والمهندس شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري للعبة ، وكلاوس شومان الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، والدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري للعبة ، والبطل الأوليمبي أحمد الجندي وفيتشيسلاف مالشيف نائب رئيس الاتحاد الدولي واندريا ديلاموري عضو اللجنه الفنية بالاتحاد الدولي. 

وبهذه  الميدالية ترفع  مصر رصيدها من الميداليات في سلسلة كأس العالم لعام 2025 إلى 7  ميداليات  ، حيث سبق وأن توجت مصر بذهبية السيدات لفريدة خليل وبرونزية الرجال لمهند شعبان في القاهرة، وبذهبية الرجال لمعتز وائل وفضية السيدات لفريدة خليل في جولة المجر ، وبذهبية وبرونزية السيدات لفريدة خليل  وملك إسماعيل على الترتيب بجولة بلغاريا.


وتقام فى تمام الساعة الرابعة عصرا منافسات نهائي فردي الرجال بمشاركة 3  لاعبين مصريين هم مهند شعبان ، ومعتز وائل ، ومحمد حسن.

ويعد نهائي سلسلة كأس العالم 2025 بالإسكندرية، هو أول نهائي كأس عالم في التاريخ يقام بلعبة الموانع الجديدة والتي حلت محل الفروسية في منافسات الخماسي الحديث عقب انتهاء أولمبياد باريس 2024.
وكانت مصر أول دولة تستضيف أول بطولة رسمية تضم لعبة الموانع على مستوى الكبار، عندما استضافت الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير الماضي.

فريدة خليل منتخبنا الوطني للخماسي الحديث ذهبية منافسات فردي السيدات بنهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث كأس العالم للخماسي الحديث

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