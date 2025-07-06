اليوم.. نهائي الرجال والسيدات بكأس العالم للخماسي الحديث

انطلقت صباح اليوم الأحد، منافسات نهائي الرجال والسيدات، بكأس العالم للخماسي الحديث لعام 2025، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري.

وتشارك مصر في النهائي بـ 5 لاعبين بواقع ثلاث رجال وسيدتين حيث تأهل كل من، معتز وائل ومحمد حسن ومهند شعبان لنهائي الرجال، بينما تأهلت كل من فريدة خليل وملك إسماعيل لنهائي السيدات.

وانطلقت منافسات نهائي السيدات بلعبة السلاح، يليه الموانع ثم السباحة، ثم الليزر-رن، ومع تمام الساعة الرابعة عصرًا، ينطلق نهائي الرجال بلعبة السلاح، يليه الموانع ثم السباحة، ثم الليزر-رن.

ويعد نهائي سلسلة كأس العالم 2025 بالإسكندرية، هو أول نهائي كأس عالم في التاريخ يقام بلعبة الموانع الجديدة والتي حلت محل الفروسية في منافسات الخماسي الحديث عقب انتهاء أولمبياد باريس 2024.

وكانت مصر أول دولة تستضيف أول بطولة رسمية تضم لعبة الموانع على مستوى الكبار، عندما استضافت الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير الماضي.

ويقام نهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث بمشاركة أفضل 36 لاعبا، وأفضل 36 لاعبة على مستوى سلسلة كأس العالم لهذا العام ، حيث أقيمت ثلاث جولات قبل الوصول للنهائي كانت الأولى بالقاهرة، والثانية بالمجر والثالثة ببلغاريا.

وكان لمصر نصيب الأسد في حصد 6 ميداليات بالثلاث جولات التي أقيمت من السلسلة حيث توجت مصر بذهبية السيدات لفريدة خليل وبرونزية الرجال لمهند شعبان في القاهرة، وبذهبية الرجال لمعتز وائل وفضية السيدات لفريدة خليل في جولة المجر ، وبذهبية وبرونزية السيدات لفريدة خليل وملك إسماعيل على الترتيب بجولة بلغاريا.