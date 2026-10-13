تفاصيل تنظيم معرض تراثنا 2026.. المغرب ضيف شرف

كشفت شيرين عاصم، رئيس قطاع المعارض بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن هناك شريحة جديدة من العارضين في معرض تراثنا 2026.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اختلاف في نوعية العارضين والمنتجات وطريقة الاختيار.

وأكدت رئيس قطاع المعارض بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن المغرب ضيف شرف النسخة الحالية من معرض تراثنا إلى جانب وجود 4 دول آخرين.

وأوضحت أن المعرض سيكون في الفترة من 17 حتى 24 من الشهر الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية ويبدأ من الحادية عشر صباحًا حتى العاشرة مساءً.