مؤسسة زاهي حواس للآثار تنظم محاضرة عن الدبلوماسية الثقافية وتوظيف التراث

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث ، يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً، محاضرة أثرية وأكاديمية متخصصة بعنوان «الدبلوماسية الثقافية وتوظيف التراث: من التاريخ إلى التطبيق - دراسات حالة من الآثار المصرية» (Cultural Diplomacy and Heritage Mobilization: From History to Application - Case Studies from Egyptian Archaeology)، يلقيها الدكتور إسلام عزت، وذلك بمقر مركز إبداع «قصر الأمير طاز» بالقاهرة.

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

تأتي هذه المحاضرة في إطار الموسم الثقافي للمؤسسة، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الأبعاد الإستراتيجية للتراث الحضاري المصري، ودور الآثار كأداة قوة ناعمة ودبلوماسية تعزز حضور مصر الثقافي والدولي.

وتستعرض المحاضرة أربعة محاور رئيسية تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق الميداني:

التأصيل التاريخي والمفاهيمي للدبلوماسية الثقافية: قراءة في نشأة المفاهيم وتطور دور الثقافة في العلاقات الدولية.

التقاطع المعرفي بين الدبلوماسية الثقافية ودراسات التراث والآثار: تحليل أطر التكامل بين علوم الآثار والإدارة الدبلوماسية للتراث.

دراسات حالة تطبيقية للدبلوماسية الثقافية في مجال الآثار: استعراض نماذج عملية وواقعية من علم المصريات والآثار المصرية.

نحو نموذج مصري مستدام للدبلوماسية الثقافية: رؤية مستقبلية لاستثمار التراث المصري وتوظيفه إستراتيجياً وبشكل مستدام.

يُذكر أن الدكتور إسلام عزت هو مدرس صيانة التراث الثقافي وإدارة المشروعات بكلية الآثار – جامعة عين شمس، والجامعة الفرنسية في مصر، ورئيس فريق العمل التأسيسي للمركز الجامعي للفرانكفونية بجامعة عين شمس، كما أنه باحث مشارك بمعمل بحوث الآثار التاريخية في فرنسا، وله العديد من الأبحاث والمشاركات العلمية في مجال إدارة التراث والدبلوماسية الثقافية.