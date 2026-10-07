مؤسسة زاهي حواس للآثار تنظم محاضرة عن التحالفات السياسية في الشرق الأدنى القديم

نظمت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، محاضرة أثرية وتاريخية متخصصة بعنوان «التحالفات السياسية في الشرق الأدنى القديم.. مملكة ماري كنموذج»، ألقاها الدكتور سليمان الحويلي، أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار جامعةالقاهرة، وذلك بمقر مركز إبداع «قصر الأمير طاز» بالقاهرة وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت من المتخصصين والمهتمين بالتاريخ والآثار.

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

جاءت المحاضرة في إطار الموسم الثقافي للمؤسسة، الذي يهدف إلى إلقاء الضوء على تاريخ وحضارات الشرق الأدنى القديم، وتفكيك شبكات العلاقات والتحالفات التاريخية التي شكلت الخريطة السياسية للمنطقة عبر العصور.

واستعرض الدكتور سليمان الحويلي خلال المحاضرة أربعة محاور رئيسية كشفت تفاصيل النشاط والتحالفات السياسية للمملكة:

دول العموريين في الهلال الخصيب: قراءة في الخريطة السياسية والجغرافية لنشأة وتمدد العموريين.

مملكة ماري (النشأة والموقع والعلاقات):

تسليط الضوء على نشأة المملكة وأهمية موقعها الاستراتيجي وعلاقاتها السياسية قبل الألف الثاني قبل الميلاد.

ماري والتحالفات السياسية: تحليل طبيعة التحالفات المعقدة في الألف الثاني قبل الميلاد وتأثيرها على توازن القوى.

عصر «زيمري ليم» ونهاية المملكة: دراسة فترة حكم الحاكم العائد "زيمري ليم"، وصولاً إلى السقوط والنهاية التاريخية لمملكة ماري.

وشهدت القاعة حواراً ثرياً ومداخلات علمية من الحضور؛ حيث حرص المشاركون على طرح الاستفسارات حول العلاقات الحضارية والسياسية القديمة بالمنطقة، وأشادت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث بالإقبال المتميز والتفاعل الكبير الذي شهدته الفعالية.